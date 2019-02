Ações da Vale são negociadas em alta nesta terça

As ações da Vale operavam em alta nesta terça-feira (29), após o tombo de 24,5% que tirou R$ 71 bilhões em valor de mercado da companhia.

Na prática, o movimento pode ser lido como uma pequena correção após a baixa da véspera. Por volta do meio-dia, os papéis da companhia subiam 4,08%, a R$ 44,11. No mesmo momento, o Ibovespa ganhava 1,33%, a 96.711 pontos.

Analistas destacaram nesta terça-feira (29), o rebaixamento da nota de crédito pela Fitch e a prisão de pessoas ligadas à empresa que atestaram a estabilidade da barragem.

O mercado também acompanha a possível intervenção do governo na Vale. Na última segunda (28), o presidente interino, general Hamilton Mourão, afirmou que o governo estudava destituir a diretoria da mineradora, mas precisou recuar porque as golden shares da companhia não preveem esse tipo de intervenção.

"Para tirar a diretoria da Vale, o governo brasileiro precisa fazer a Previ, fundo de pensão do Banco do Brasil, convencer o Bradesco a demitir os atuais diretores. Um acordo de acionistas que inclui também a japonesa Mitsui, não permite que apenas um sócio tome essa decisão. O acordo atual é de transição e válido até 2020, segundo a Previ", destacou a Guide, em nota.

A corretora destacou ainda movimento no governo que deve levar a um ganho político com o caso. "O governo tem a clara chance de ganhar capital político, lidando com o caso de Brumadinho. Rapidamente se formou no Judiciário e no Executivo federal, um consenso de que deverá haver punição exemplar desta vez, algo que não houve no caso de Mariana", diz a Guide.