544 mil regularizaram CPF no Ceará, informa Receita

Mais de meio milhão de cearenses que estavam com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em situação irregular poderão solicitar o auxílio emergencial de R$ 600 a partir da próxima segunda-feira (20). De acordo com a Receita Federal, 544 mil CPFs foram regularizados no Estado, dos quais 476 mil (76,4%) por questões eleitorais.

No País, foram regularizados 13,6 milhões de CPFs de brasileiros que estavam com dificuldades para solicitar o auxílio, dos quais 11,9 milhões por pendências com a Justiça Eleitoral. Outros 600 mil CPFs foram regularizados após ficarem com pendências por omissões na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e 100 mil por atualização do nome da mãe.

De acordo com a Receita Federal, o processo de regularização desses CPFs deve ser finalizado até segunda-feira (20), mas pode levar até 72 horas para que o sistema da Caixa Econômica Federal atualize esses dados.

Os contribuintes que ainda precisem normalizar sua situação, podem utilizar o site da Receita Federal e realizar o processo online, sem precisar se deslocar até um dos pontos de atendimento. O serviço está disponível também durante o final de semana.

Nos últimos dias, foram registradas filas e aglomerações em diversos lugares do país de brasileiros tentando regularizar seus CPFs para receber o auxílio emergencial. A recomendação de autoridades de saúde é evitar aglomerações como medida de combate ao avanço do novo coronavírus no País.

Segundo o secretário-executivo do Ministério da Cidadania, na segunda-feira, 20, entrará uma atualização no aplicativo da Caixa que vai ajustar todas as pendências que ainda remanescerem. O trabalhador não precisa fazer nada, apenas acessar o site ou o aplicativo novamente para pedir a ajuda.