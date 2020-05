432 vagas de trabalho estão disponíveis nesta quarta-feira (27) no Ceará

O SInte/IDT está ofertando 432 vagas de trabalho formal, nesta quarta-feira (27), no Ceará. As oportunidades também contemplam Pessoas com Deficiência (PcDs).

Em Fortaleza, a maior parte das vagas é destinada aos profissionais da saúde, no combate à pandemia de Covid-19 no Estado: técnico de enfermagem (23); condutor de ambulância (8) e enfermeiro (1). Destinadas às PcDs, são 11 vagas para vendedor pracista, 6 para auxiliar de limpeza, 3 operador de telemarketing e 2 para repositor de mercadorias.

Em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza(RMF), há 80 postos de trabalho disponíveis para auxiliar de linha de produção, 10 para motorista carreteiro, 5 para auxiliar de cobrança e 4 para ajudante de carga e descarga de mercadoria.

Ainda Na RMF, no Município do Eusébio, as principais oportunidades são para: jardineiro (3); auxiliar de operação (2); auxiliar de dentista (1) e corretor de imóveis (1). Há quatro vagas para PcDs: 2 para repositor de mercadorias e 2 para auxiliar de linha de produção.

No interior do Estado, em Limoeiro do Norte, há 6 postos disponíveis: 2 para cozinheiro de restaurante e 1 para cada uma das seguintes ocupações: eletricista de instalações de veículos automotores, fonoaudiólogo, mecânico de automóvel e tecnólogo em alimentos.

As unidades do Sine seguem fechadas, como medida de prevenção à Covid-19. Para mais conferir a relação completa de municipios e vagas, é necessário acessar o site. Através do telefone de cada sede é possível se candidatar às vagas e obter mais informações.