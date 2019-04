20% dos militares do Ceará sairão da ativa até 2021, aponta Ipea

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) apontam o Ceará como o segundo estado do Nordeste em número de militares ativos, com 18.976 profissionais. Desse total, cerca de 3.837 - 20% - devem se aposentar até 2021. Até 2031, essa proporção chega ao patamar de 55% do corpo de militares do Estado.

“O contingente de militares do Ceará é um dos maiores do Brasil. A receita corrente líquida do Estado certamente vai subir futuramente por conta disso. A folha de pagamento dos militares vai ficar constante e a folha de inativos vai crescer nos próximos anos, uma vez que as concessões de benefícios deverão ser muito superiores aos cancelamentos por morte”, apontou Cláudio Hamilton, coordenador de políticas macroeconômicas do Ipea.

Segundo Hamilton, a média de gastos com folhas de pagamento do Ceará ainda é inferior à média nacional do Brasil.

Nordeste

Alguns estados do Nordeste possuem um contingente de militares ativos reduzido, o que ocasiona uma maior porcentagem maior de gastos com folha de pagamento em aposentadorias na projeção para 2031, como Sergipe (79%), Piauí, (68%), Alagoas (60%), Pará (61%), Rio Grande do Norte (58%), Maranhão (56%), Pernambuco (55%) e Ceará (55%), na mesma colocação, e por último, Bahia (54%).

“Nós temos situações em alguns estados, como Sergipe, onde 80% vão se aposentar até 2031, então existem regiões com números potencialmente mais grave”, analisa o especialista.