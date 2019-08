2ª 'Black Friday'? Lojas cearenses darão descontos na 'Semana do Brasil' em setembro; lista

Para tentar incrementar as vendas do varejo e o turismo interno em setembro, mês que historicamente possui resultados menores no Brasil, o Governo Federal promoverá, entre os dias 6 e 15 de setembro, a Semana do Brasil. A campanha é um evento nos moldes da Black Friday em que lojas são estimuladas a oferecer descontos e condições especiais de pagamento aos clientes. No Ceará, a adesão já conta com mais de dez marcas e promete ter mais adesões.

Até a manhã desta sexta (30), várias associações e empreendimentos do turismo da Capital e Interior já estão na lista de participantes, entre eles Marina Park, Holiday Inn, farmácia Santa Branca, restaurante Brasil Tropical e Sindilojas (Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza)

Vendas podem crescer 50%

O presidente do Sindilojas, Cid Alves, afirma que a entidade irá mobilizar primeiramente algumas marcas maiores, lojas âncoras, para estimular que os demais lojistas também participem. "Nós iremos acompanhar de perto as promoções, como um selo de qualidade, para garantir que os preços e condições de pagamento sejam diferenciadas daquelas já praticadas", destaca.

Ele estima que, durante a campanha, as vendas devem crescer em cerca de 50% em relação a um dia normal. "Para uma primeira edição, se conseguirmos atingir esse incremento já será considerado satisfatório. Mas em comparação à Black Friday ainda ficará aquém, quando chegamos a faturar três vezes o apurado de um dia normal", aponta.

Fortaleza Liquida pode mudar data

Já o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, revelou a possibilidade da data do Fortaleza Liquida - período de promoções realizado entre 29 de setembro e 9 de outubro - ser alterada no próximo ano, dependendo dos resultados obtidos nesta primeira edição da Semana.

Confira abaixo a lista de participantes no Ceará:

Aram Premium (Juazeiro do Norte)

Sindilojas Fortaleza

Supermercado Centerbox

CDL Aracati

CDL de Varjota

Holiday Inn Fortaleza

Hotel Diogo

Hotel Praia Centro

Hotel Brasil Tropical

Marina Park Hotel

Porto da Aldeia

Restaurante Brasil Tropical