156 mil turistas estrangeiros devem passar pelo Ceará até novembro

A escolha de turistas estrangeiros pelo Ceará fez do Estado a maior porta de entrada de visitantes provenientes de outros países do Nordeste, no primeiro semestre deste ano. A expectativa da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) é de que, até novembro, 156,4 mil estrangeiros passem pelo Estado. O número é 12% a maior se comparado ao mesmo período do ano passado, quando 139,6 mil turistas de fora do Brasil estiveram por aqui.

“Desde que os novos voos tiveram início, estamos numa crescente muito boa no número de estrangeiros vindo para o nosso estado. Já temos mais três novos voos previstos, dois para este ano e um para 2020, vindos de Madri. Estamos também em negociação com novas companhias e por isso nossa expectativa é que esse aumento permaneça, trazendo mais renda para o Ceará”, disse o titular da Setur, Arialdo Pinho.

No primeiro semestre deste ano, cresceu 99% o número de turistas vindos de outros países para o território cearense. O que fez do Ceará o estado com maior aumento na quantidade de passageiros estrangeiros.

Pernambuco e Bahia aparecem em segundo lugar e terceiro lugares, com 118,9 mil e 115 mil visitantes no primeiro semestre, respectivamente.

No cenário nacional, o estado cearense fica atrás apenas de São Paulo, com 3,8 milhões de passageiros e crescimento de 4%; e do Rio de Janeiro, com 1,1 milhão de passageiros, com queda de 1,3%, segundo números da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac).