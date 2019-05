14 unidades do Sine deixarão de funcionar a partir da próxima terça-feira (21)

Agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de 14 municípios deixarão de funcionar a partir da próxima terça-feira (21), como parte da restruturação do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT). Serão encerradas as unidades de Pacatuba, Maranguape, Pacajús, Cascavel, Baturité, Ubajara, Camocim, Crato, Barbalha, Morada Nova, Russas, Canindé, Quixeramobim e Tauá. O fechamento das agências havia sido anunciado pelo presidente da Organização por Local de Trabalho (OLT) do IDT, Isaías Nogueira Lima.

Os trabalhadores que solicitaram Carteira de Trabalho (CTPS) nessas agências devem buscar o documento antes do dia 21. Segundo o Sine/IDT, após a data, esses trabalhadores poderão obter informações sobre o documento por meio do telefone 0800-275-5260.

Com a mudança, serão mantidas unidades de Fortaleza (Centro, Antônio Bezerra, Messejana, Benfica e CEFIT), Região Metropolitana (Maracanaú, Horizonte, Eusébio, Pecém e Itapipoca), Norte (Sobral e Tianguá), Sul (Juazeiro do Norte e Iguatu), Leste (Aracati e Limoeiro do Norte) e Sertão-Central (Quixadá e Crateús).

Em nota, o Sine/IDT informou que "o plano busca uma melhor aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento das atividades do Sistema Público de Emprego, considerando também os aspectos geográficos, em virtude do deslocamento do trabalhador".

"Em consonância com as mudanças implantadas pelos Governos Federal e Estadual, que têm investido na virtualização dos serviços e reduzido o atendimento em postos, o Sine/IDT estará reduzindo o atendimento presencial para otimizar sistemas que possibilitem o acesso web",aponta Gilvan Mendes, presidente do IDT, organização social ligada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), por meio de contrato de gestão.

Hoje, o acesso pela internet, está disponível por uma plataforma web, através do Portal Emprega Brasil e do aplicativo SINE Fácil.

Confira o endereço das agências que terão as atividades mantidas:

Centro - Rua Assunção, 699 - Fone: (85) 3101-2775

CEFIT - Rua Valdetário Mota, 970 - Fone: (85) 3101-1660

Antonio Bezerra - Av. Demétrio de Menezes, 3750 - Fone: (85) 3101-2743

Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone: (85) 3101-2138

Casa do Cidadão Benfica – Av. Carapinima, 2200

Aracati - Rua Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone: (88) 3421-2128

Crateús - Rua Coronel Zezé, 1216 - Centro - Fone: (88) 3692-3522

Eusébio - Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone: (85) 3101-2136

Horizonte - Av. Pres. Castelo Branco, 4591 - Centro - Fone: (85) 3336-6161

Iguatu - Rua Floriano Peixoto, 474 - Centro - Fone: (88) 3581-9453

Itapipoca - Rua Mons. Tabosa, 2989 - Coqueiro - Fone: (88) 3631-3879

Juazeiro do Norte - Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro - Fone: (88) 3572-4744

Limoeiro do Norte - Rua José Satino, 120 – Centro - Fone: (88) 3423-6960

Maracanaú - Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone: (85) 3101-3030

Pecém - Rua Francisco Câncio, - S/N - Centro - Fone: (85) 3315-1375

Quixadá - Av. Plácido Castelo, 1.559 - Centro - Fone: (88) 3445-1044

Sobral - Rua. Cel. João Silvestre, 201 – Centro - Fone: (88) 3267-4274

Tianguá - Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone: (88) 3671-9329