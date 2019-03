O Ceará deve receber 133.429 turistas neste Carnaval, segundo estima a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur). O número é 4,2% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o Estado recebeu 128 mil turistas. Essa movimentação deve gerar uma receita direta de R$ 248 milhões.

O destino com maior ocupação nos hotéis, além de Fortaleza, é a cidade de Guaramiranga, que está com taxa de 98% de ocupação. A praia de Jericoacoara registrou 96% de ocupação. Entre as mais procuradas, estão Canoa Quebrada (91%), Cumbuco (89%), Porto das Dunas/Prainha (87%), Praia das Fontes/Morro Branco (82%) e Trairi (79%).

No Estado, a média de ocupação da rede hoteleira chega a 86%.

A oferta de leitos também está maior este ano, com 11.772 unidades habitacionais (UHs). A maior parte da ocupação é concentrada nos hotéis (91%), seguido dos flats (85%), pousadas (63%) e albergues (62%).

“Essa movimentação de turistas gera um impacto não só na Capital, como também nas praias e no Interior. O impacto é importante para a geração de renda direta e indireta”, destaca Valdo Mesquita, coordenador de Estudos e Pesquisas da Setur.