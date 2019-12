13ª parcela: Bolsa Família paga mais de R$ 389 milhões no Ceará

O pagamento da 13ª parcela do Programa Bolsa Família vai pagar no Ceará cerca de R$ 389,6 milhões a mais de 1 milhão de famílias, com valor médio do benefício de R$ 384,07.

Os pagamentos começam nesta terça-feira (10) e seguem até 23 de dezembro. O repasse do benefício extra acompanha o pagamento de dezembro – o que significa, neste mês, pagamento do benefício em dobro.

Em todo o País, serão pagos mais de R$ 5 bilhões a 13,1 milhões. Segundo o Ministério da Cidadania, este é o maior repasse já realizado na história do Bolsa Família. O benefício médio, acumulando o valor extra, será de R$ 383,54 por beneficiário.

"O pagamento será possível graças às melhorias na gestão e ao aumento de R$ 2,58 bilhões no orçamento do Ministério da Cidadania, assegurado pelo Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do Primeiro Bimestre de 2019, do Ministério da Economia", informa o Ministério.

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, ressalta a importância do incremento no orçamento das famílias que estão no limite da extrema pobreza, no fim do ano.

"Essa é uma determinação do presidente Jair Bolsonaro. O presidente fez questão de ampliar este recurso. É uma maneira de reforçar o Natal das famílias mais pobres do Brasil".

No ano, o Bolsa Família fechou o orçamento em R$ 33,6 bilhões, cerca de 10% a mais do que em 2018 (R$ 30,6 bilhões).

O programa atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais; e na pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais.