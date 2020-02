113 vagas no Sine Municipal de Caucaia nesta quarta (5)

Mais de 100 vagas de emprego estão listadas no Sine Municipal de Caucaia nesta quarta (5/2), com mais oportunidades para a área de vendedor e representante comercial. Experiência é exigida para todas as oportunidades. Em alguns casos, há a necessidade de comprovação.

Há 17 vagas para pessoas com deficiência em sete ocupações, com parte das chances sem necessidade de comprovação de experiência.



Interessados devem dirigir-se à sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), órgão ao qual o Sine de Caucaia é vinculado. É obrigatória a apresentação de CPF/RG e Carteira de Trabalho. Não são aceitas candidaturas por e-mail. Somente de forma presencial.

Vagas:

Vendedor pracista: 25 vagas

Representante comercial autônomo: 20 vagas

Garçom: 15 vagas

Auxiliar de cozinha: 15 vagas

Jardineiro: 7 vagas

Auxiliar de limpeza: 6 vagas, todas para pessoas com deficiência

Cobrador de transporte coletivo: 5 vagas, todas para pessoas com deficiência

Operador de telemarketing ativo/receptivo: 4 vagas

Consultor de vendas: 3 vagas

Ajudante de obras: 2 vagas, ambas para pessoas com deficiência

Cozinheiro geral: 2 vagas

Auxiliar administrativo: 1 vaga

Carpinteiro: 1 vaga

Motorista de caminhão: 1 vaga

Padeiro: 1 vaga

Pedreiro: 1 vaga, para pessoa com deficiência

Servente de obras: 1 vaga, para pessoa com deficiência

Técnico de controle de qualidade: 1 vaga

Técnico de planejamento de produção: 1 vaga

Técnico em borracha: 1 vaga

Serviço

Sine Municipal

Rua Coronel João Licínio, 517, Centro

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Telefone: (85) 3342.0706