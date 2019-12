Obras de segurança hídrica e de logística são as mais atrasadas

Das obras atrasadas no Estado, projetos de segurança hídrica importantes para o abastecimento de diversas cidades do interior e da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e de logística estão entre os mais lentos. Os exemplos mais relevantes são a Transposição das águas do Rio São Francisco, sob responsabilidade do Governo Federal, o Cinturão das Águas do Ceará (CAC), rodovias e o Anel Viário, compromissos do Governo do Estado.

Conforme o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), responsável pelas obras da Transposição, ao longo deste ano as atividades se concentraram em manutenções de estruturas já construídas. "Em 2019, o Eixo Norte, que atenderá o Ceará, recebeu R$ 338,8 milhões. Já o Eixo Leste recebeu cerca de R$72,8 milhões destinados à execução de serviços complementares. O Eixo Norte encontra-se 97,38% concluído", informou o MDR em nota.

Atualmente, as obras encontram-se em andamento em Salgueiro (PE), Penaforte (CE) e Jati (CE). Segundo o MDR, para o Eixo Norte, o cronograma de conclusão dos serviços é compatível com o planejamento de bombeamento e enchimento de suas estruturas, que data de março de 2020. As obras deveriam ter sido concluídas em 2012.

Ao todo, já foram investidos R$ 10,7 bilhões nos dois eixos do Projeto de Integração do Rio São Francisco, incluindo as condicionantes socioambientais. Com os serviços remanescentes e complementares, a previsão é que as obras sejam concluídas com investimento final de R$ 12 bilhões.

Já de acordo com a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), o CAC tem hoje trecho com cinco lotes. Alguns deles ainda estão com obras em andamento, estando os principais com obras avançadas e quase concluídas. "O lote 1 que inicia-se na captação na barragem Jati já passa dos 96% e o lote 5, que é constituído por nove túneis e por canais, que estão segmentados nos lotes 2, 3 e 4, já está com mais de 99% de obra concluída. Os demais lotes variam no percentual de conclusão, chegando até 94%", informou a SRH. Em 2019, o MDR aportou R$ 52,2 milhões para o Cinturão das Águas. Inicialmente, a previsão era que o projeto fosse concluído em 2013.

Estradas

Importantes para o escoamento da produção industrial do Ceará, o modal rodoviário passou por diversas obras em 2019. Para o próximo ano, mais intervenções são previstas. A Superintendência de Obras Públicas (SOP) informou que, em 2019, "foram concluídos 330 km de malha viária estadual, entre duplicação, pavimentação e restauração, com investimento de R$280,8 milhões. Outros 644 km de CEs estão com melhorias concluídas através do Pacote de Recuperação das Rodovias, ao valor de R$ 60 milhões", informou em nota.

Conforme o órgão, continuam em execução outros 594 km de rodovias estaduais, com investimento de R$700,2 milhões. "Mais 658 km estão com intervenções em andamento até esta semana, por cerca de R$ 80 milhões".

Com relação às obras de duplicação do Anel Viário de Fortaleza (BR-020), executadas através de convênio com o Governo Federal, há frentes de serviços concentradas nos viadutos com as CEs 040, 060 e 065. "O intuito das obras é desafogar o tráfego da RMF e favorecer o transporte de cargas, sendo importante na conexão entre os portos do Pecém e do Mucuripe. A previsão é que as intervenções sejam concluídas em 2020". A obra deveria ter ficado pronta ainda em 2012.

Segundo a SOP, o órgão não foi informado sobre pedido de recuperação judicial da construtora Souza Reis, responsável pelas obras do Anel Viário, informando que as obras da rodovia continuam em andamento.

"A prioridade na visão da economia cearense é a conclusão do Anel Viário, da BR-222 até o entroncamento do Porto do Pecém, dos acessos ao Porto e aos distritos industriais. Para o setor rodoviário, essas são as prioridades. No ferroviário, é a conclusão da Transnordestina. E aliado a tudo isso a segurança hídrica", aponta Heitor Studart, presidente da CSLog e do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Obras do Acquario foram paradas em 2016 Foto: Gustavo Pellizzon

Acquario segue parado

Considerado um dos projetos mais importantes para alavancar o turismo cearense, o Acquario Ceará completou dez anos em 2019, e as obras se arrastam desde 2012. Atualmente, o canteiro se encontra com intervenções paralisadas desde 2016.

Até o momento, não houve sinalização por parte do Governo do Estado de investidores interessados no projeto. Até isso ocorrer, o canteiro segue praticamente abandonado. Incluído no pacote de concessões estaduais em agosto de 2016, o início do processo de concessão do Acquario estava previsto para ocorrer no primeiro semestre do ano passado, com o lançamento do edital de concessão do equipamento, mas o processo não andou.

O projeto, no entanto, data de 2009, quando a Secretaria do Turismo do Estado (Setur) o apresentou.

Em 2011, o então governador Cid Gomes iniciou a captação de recursos e a articulação para a obra.

No exterior, um financiamento no Ex-Im Bank - estimado na época em US$150 milhões - foi captado pelo Governo, além de um contrato para a construção assinado com a empresa americana ICM Reynolds, que foi suspenso a pedido da construtora já na gestão do governador Camilo Santana.

No início de janeiro deste ano, o Grupo Dias Branco chegou a assinar um acordo com o Governo estadual para tocar as obras e revitalizar o entorno do equipamento, na região da Praia de Iracema, mas desistiu do investimento. Na época, o Grupo disse que após os estudos de viabilidade econômicos, houve priorização de outros investimentos, excluindo o Acquario.

A previsão inicial do Governo do Estado é que quando pronto, o equipamento receba pelo menos 1,2 milhão de turistas por ano.

Obra de usina em 2020

Um dos projetos que ganharam neste ano notoriedade ao sair do papel e ter o processo avançado no Estado, a Usina de Dessalinização deve ter o lançamento do edital em janeiro de 2020. Pelo cronograma da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a assinatura do contrato deve ocorrer entre junho e julho de 2020.

O investimento total para a construção do equipamento gira em torno de R$ 480 milhões, de acordo com os estudos de viabilidade.

A conclusão das obras da usina de dessalinização deve ser em 2022.

Segundo estudos elaborados, a usina de dessalinização que vai ser construída na Praia do Futuro, em Fortaleza, deve utilizar a tecnologia por osmose reversa - também conhecida como osmose inversa - para obtenção de água potável. De acordo com os estudos, o processo de dessalinização por osmose reversa é o mais indicado para a planta cearense.

O anteprojeto informa ainda que a área da usina corresponde a um terreno de duas quadras parcialmente desocupadas. "A área total corresponde a 2,3 hectares (ha) ou 20,3 mil metros quadrados, sendo 2 ha referentes às duas quadras. O acesso principal à área da usina de dessalinização dar-se-á através da Rua Francisco F. Di Ângelo e Av. Dioguinho", diz o estudo.