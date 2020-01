O ano começa com uma má notícia

O mercado de comércio de celulares parecia viver um bom momento. Afinal, havia se recuperado no segundo trimestre do ano passado. Mas, levantamento feito pelo IDC Brasil, sobre as vendas no terceiro trimestre de 2019 mostraram um recuo na comercialização de smartphones em 3,3% (veja detalhes aqui https://glo.Bo/2sMbYFZ). Se juntarmos os números também dos features phones (os chamados celulares não inteligentes) teremos uma queda geral de 1%. Parece pouco, mas para quem ficou animado com o crescimento anterior agora está decepcionado com os números atuais.

Crise

A crise econômica que segue no Brasil mostrou sua força, aliada com preços nada competitivos dos aparelhos. Apenas o mercado de feature phones cresceu (40%), mas não o suficiente para evitar o resultado final ruim.

Mercado cinza

O chamado Mercado Cinza é quando produtos são vendidos por lojas não oficiais daquela marca específica. Isso acontece muito com smartphones chineses, por exemplo. Os consumidores são atraídos pelo preço e não se importam com garantias ou nota fiscal do produto. E esse mercado, segundo o IDC, também contribuiu para a queda nas vendas de celulares inteligentes no terceiro trimestre de 2019.

Black Friday e Natal

A expectativa do mercado de venda de smartphones é com os números do quarto trimestre de 2019, garante a IDC. Segundo a consultoria, a Black Friday e o Natal podem ajudar a alavancar essa reação. Afinal, os preços de muitos smartphones, até mesmo os da Apple, tiveram alguma redução, através de promoções, e isso poderia facilitar a comercialização. Porém, só iremos saber ao certo quando os números forem apresentados em um futuro próximo.

Tecnologia e parques

Esta semana trouxemos no blog Na Rede (https://glo.Bo/2SPTKOy) levantamento das principais novidades tecnológicas nos parques da Flórida. Tanto Disney, quanto Universal e SeaWorld (Busch Gardens, Aquática e Sea World) enviaram suas novidades. A Disney dominou com muitas novidades. O que mais me chamou a atenção no caso da Disney foi o serviço, que nem é tão novo, mas pouca gente usa: o Mobile Order. Através deste app é possível pedir lanches e bebidas via dispositivo móvel em restaurantes de serviço rápido nos parques ou resorts. O app permite que o visitante possa pedir, pagar e retirar a refeição com mais comodidade.

Universal

No aplicativo oficial do Universal Orlando Resort há um serviço chamado Fila Virtual onde é possível agendar sua visita a duas atrações muito concorridas: Race Through New York Jimmy Fallon e a Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure no The Wizarding World of Harry Potter. É bem interessante, e também já está em funcionamento. Porém, deveria ganhar uma atualização para 2020 com mais atrações. Isso evitaria longas filas e poderia facilitar aos visitantes aproveitarem mais o parque com menos filas.

Mais golpes

Os usuários de smartphones precisam ficar mais atentos. Ferramentas como o aplicativo WhatsApp são alvos constantes de criminosos. Eles invadem através de engenharia social (convencendo você a clicar em um link ou ler 6 números enviados por SMS) e aí começam a pedir dinheiro em seu nome para amigos.

Crentes

As pessoas, infelizmente, caem neste golpe com certa facilidade por acreditarem muito facilmente na conversa dos larápios. Certamente eles são muito hábeis e inteligentes. Porém, você precisa instalar mais segurança no app como uma senha extra para desbloqueio e, quando possível, a sua digital no aparelho.