Número de pessoas endividadas e inadimplentes diminui na Capital

O fim de ano indicou um ajuste maior das contas do fortalezense. O número de consumidores endividados e inadimplentes na Capital cearense acabou diminuindo em dezembro deste ano. De acordo com a pesquisa sobre o perfil do endividamento em Fortaleza, a parcela de pessoas com dívidas a pagar foi reduzida em cerca de três pontos percentuais, passando de 63,8% da população em novembro para 60,9%.

No mesmo período de análise, o número de inadimplentes (com contas em atraso) também caiu, passando de 10,1% para 6,6%. As informações foram divulgadas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), ontem (18).

A pesquisa também apontou que os inadimplentes representam 20,2% da população de Fortaleza. Desse total, 13,6% foram indicados como tendo condições de pagar os débitos.

O restante (40,7%) está em situação controlada ou adimplente (com pagamentos em dia). Os dados do levantamento da Fecomércio-CE indicam que menos da metade dos fortalezenses (39,1%) não possuem dívidas a pagar.

As mulheres representam mais da metade dos endividados em Fortaleza, 61,3% do total. Já a faixa etária com maior número de devedores ficou entre os jovens, considerando pessoas entre 25 e 34 anos, com 66%.

Quando a análise é feita sobre a faixa de renda, as pessoas que recebem até cinco salários mínimos estão entre as que contraíram mais débitos até dezembro.

Considerando a redução do número de endividados na capital cearense, a diretora institucional da Fecomércio, Cláudia Brilhante, projetou que 2019 terá o melhor Natal dos últimos anos para o varejo. Segundo ela, os números apresentados em dezembro representam o melhor resultado da pesquisa desde setembro deste ano. Ainda aponta as reduções da taxa básica de juros brasileira, a Selic, como um ponto de justificativa para o otimismo referente à projeção das vendas no período de festas de fim do ano.

"Nós estamos com a inflação reduzida e temos a diminuição de juros e o aumento da confiança do consumidor. Isso nos dá uma expectativa de que tenhamos um dos melhores natais dos últimos anos, porque o consumidor pagou suas dívidas e está capitalizado para comprar".

Empresas

Na contramão dos gastos de pessoas físicas, mais empresas cearenses ficaram inadimplentes. Segundo dados da Serasa Experian, em outubro deste ano, o número de empresas com dívidas em atraso cresceu 6,2% no Ceará. O levantamento, porém, não indicou a quantidade de empresas nessa situação por Estado.

No País, o número de empresas inadimplentes chegou ao recorde de 6 milhões em outubro. Segundo a Serasa Experian, o valor é 9,1% maior que em igual mês de 2018 - quando eram 5,5 milhões - e 0,4% maior que setembro de 2019. O indicador foi impulsionado pela negativação de companhias entre cinco e dez anos de existência, 30,6% do total com contas em atraso.

Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, enquanto os empreendimentos mais recentes buscam crédito para criar e estabilizar os negócios, os mais antigos utilizam os valores para crescer. Com o crescimento econômico abaixo da expectativa em 2019, muitas dessas empresas não conseguiram transformar os investimentos em vendas, tornando-se inadimplentes.