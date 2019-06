Novos check-ins do aeroporto devem ser liberados próxima semana

Os novos check-ins do Aeroporto de Fortaleza, ou Fortaleza Airport, devem ser abertos na próxima semana. O Diário do Nordeste apurou que a transição para a nova área deve acontecer gradativamente por companhia aérea entre os dias 25 e 28 de junho. Segundo a Fraport Brasil, administradora do terminal, 75% das obras já foram concluídas. A concessionária não confirmou as datas, mas admitiu que a liberação deve ocorrer em breve.

Juntamente com os check-ins, também será liberada parte do novo acesso viário ao aeroporto, que levará os passageiros diretamente à nova área, que fica localizada no subsolo do terminal. A entrega deverá melhorar o embarque e desembarque dos viajantes. No dia 16 de maio, já havia sido disponibilizada a circulação através do novo viaduto.

Com o novo espaço, o número de check-ins domésticos disponíveis passará de 30 para 36, os internacionais, de 8 para 15 e os terminais de auto- atendimento, de 14 para 30, de acordo com relatório da Fraport Brasil. A expansão deve representar um crescimento de mais de 50% no volume de check-ins.

Sala de embarque

A outra grande entrega da administradora ainda neste ano deve ser a ampliação das salas de embarque.

O prazo final para a conclusão das obras de expansão do terminal é em maio de 2020, conforme a alemã. No entanto, segundo a readequação do contrato de concessão da Fraport com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), aprovada em reunião no último dia 21 de maio, a data final para a entrega é 14 de abril do próximo ano. Segundo a mudança, têm de estar prontos até o prazo final a expansão do terminal existente, a intervenção no estacionamento de veículos e nas vias terrestres associadas, a disponibilização de novas pontes de embarque e posições no pátio e o sistema automatizado de gerenciamento e inspeção de segurança da bagagem.

Complicação

A readequação das datas ocorreu devido ao embargo judicial que impediu a concessionária de iniciar as obras no prazo previsto inicialmente.

A mudança teve de acontecer depois que a Infraero, então administradora do Aeroporto de Fortaleza, rescindiu contrato em 2014 com o consórcio CPM Novo Fortaleza - formado pelas empresas Consbem, Paulo Octávio e MPE - responsáveis pela ampliação do terminal, alegando baixo nível de execução das obras. O consórcio recorreu na Justiça e, por conta da perícia judicial, a obra foi embargada. Não fosse o empecilho causado, os trabalhos do Aeroporto ficariam concluídos até outubro deste ano.

Investimentos

Até outubro de 2021, devem ser investidos R$ 1 bilhão na ampliação do terminal de passageiros. De acordo com a concessionária, o valor é referente à contratação do consórcio, à compra de equipamentos, ao desenvolvimento e à gestão do projeto.

O Banco do Nordeste (BNB) assinou contrato em setembro do ano passado com a Fraport para financiar 70% dos investimentos previstos, cerca de R$ 690 milhões. Os 30% restantes devem provir da própria companhia.