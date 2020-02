Novo piso salarial passa a vigorar hoje; poder de compra cai na Capital

Começa a vigorar hoje (1º) o salário mínimo definitivo para o ano de 2020, no valor de R$ 1.045, seguindo a publicação da Medida Provisória (MP)com a mudança pelo Governo no Diário Oficial da União (DOU) ontem (31). Com isso, os trabalhadores terão um valor de R$ 47 a mais no bolso ao fim do mês em relação à remuneração base do ano passado (R$ 998), após mudança estabelecida pelo Governo para recompor a inflação do período.

Considerando os preços de itens da cesta básica da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), pesquisados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socio-econômicos (Dieese), o valor é suficiente para comprar 11,9 litros de leite a mais no mês. Ou então, oito quilos (kg) de feijão, 14,4 kg de arroz, 16 kg de farinha, 2,7 kg de café, 7,5 dúzias de banana, 20,9 kg de açúcar, 10,4 litros de óleo ou um kg de manteiga.

Porém, o supervisor técnico do Dieese no Ceará, Reginaldo Aguiar, pondera que em janeiro de 2019 a cesta básica de Fortaleza custava R$403,99. Considerando o mínimo de R$ 998 vigente na época, era possível comprar 2.47 cestas básicas. "Se a gente considerar o novo salário mínimo de R$ 1.045 e dividirmos pelo valor da cesta básica de dezembro, que são os dados mais recentes, de R$ 433,64, teremos o resultado de 2.41 cestas", afirma.

"O poder de compra do salário mínimo frente à cesta básica diminuiu. Ou seja, a gente está observando um aumento insuficiente até para comprar a mesma quantidade da cesta básica na comparação com um ano atrás", explica o supervisor técnico.

Ele ainda argumenta que o aumento do salário mínimo de R$ 998 para R$ 1.039, em janeiro, e depois para R$ 1.045, a partir deste mês, não será suficiente para recompor a perda de poder de compra dos trabalhadores no período com a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Mercado (INPC).

Ele explica: como a inflação de dezembro foi mais alta do que se esperava, o Governo se viu obrigado a aumentar o piso então estabelecido em R$ 1.039 (um aumento de 4,10% frente a um INPC de 4,48%) para os R$ 1.045 (4,7%) e assim cobrir a diferença. Porém, como o salário de R$ 1.039 foi pago em janeiro sem o reajuste, é preciso ainda somar a inflação do mês para verificar se o poder de compra dos brasileiros foi mantido.

Reginaldo aponta que a inflação do mês passado, ainda não calculada, precisa ser de no máximo 0,22% para que o salário recomponha as perdas inflacionárias, o que julga ser muito improvável. "O trabalhador continua perdendo poder de compra".

Política de reajuste

Em 2011, foi estabelecida por lei uma nova política de reajuste para que o salário mínimo fosse corrigido pelo INPC, com o cálculo levando em consideração o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) anualizado. O modelo vigorou até o ano passado.

Reginaldo Aguiar explica que a política deixou de ser utilizada no reajuste do salário mínimo do País em 2016, o que, na avaliação do economista, traz prejuízo para a população, corroendo ainda mais o poder de compra dos brasileiros. "Em julho de 1994, que foi quando nasceu o Plano Real, o salário mínimo era R$ 74,69. Se ele continuasse sendo corrigido até hoje somente pelo INPC, sem considerar o crescimento do PIB, o salário seria hoje apenas R$ 441", detalha. "Essa política salarial foi responsável por tirar milhões da extrema miséria".

A mudança do atual Governo interrompeu uma política pública que permitiu 25 anos de ganhos reais aos trabalhadores. Ela foi implementada informalmente em 1994, por Fernando Henrique Cardoso, logo após a adoção do Plano Real. As gestões petistas oficializaram a medida.

O Governo de Luiz Inácio Lula da Silva estabeleceu a fórmula de reajuste pela inflação medida pelo INPC mais a variação do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes. Dilma Rousseff transformou a regra em lei. Michel Temer, que governou durante a recessão, não mudou a legislação.

Impacto

De acordo com a MP publicada ontem, o valor diário do salário mínimo ficará em R$ 34,83; e o valor por hora, em R$ 4,75. Estimativas divulgadas pelo Governo apontam que cada R$ 1 a mais no salário mínimo resulta em um aumento de R$ 355,5 milhões nas despesas públicas.

Com isso, o reajuste de R$1.039 para R$ 1.045 do salário mínimo terá um impacto de R$ 2,13 bilhões a mais para o Governo neste ano. Isso porque o mínimo está atrelado a 80% dos benefícios da Previdência Social, além de corrigir também o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o abono salarial e o seguro-desemprego, entre outros.

Há também um impacto de R$ 1,5 bilhão decorrente da elevação do valor do salário mínimo em relação ao valor original enviado no Orçamento de 2020, de R$ 1.031.

As aposentadorias com valor de um salário mínimo referentes a janeiro seguem o patamar anterior (R$ 1.039) e não há previsão de pagamento retroativo, o que poderia gerar um extra de R$ 6 para compensar o aumento dado apenas em fevereiro. Isso vale também para benefícios atrelados ao piso, como BPC. O valor estipulado no final do ano passado (R$ 1.039) representava uma correção de 3,86% - abaixo da inflação oficial.

Reserva financeira

Outra opção para os trabalhadores, caso consigam guardar a diferença, é utilizar os R$ 47 correspondentes ao aumento do salário mínimo para criar uma reserva financeira. Com esse valor mensal, é possível começar a investir no Tesouro Direto, desde que respeitado o valor de aporte mínimo.

Entre as opções estão os títulos Tesouro Prefixado com juros semestrais 2029 (aporte mínimo de R$ 36,80 e rentabilidade de 6,65% ao ano); Tesouro Prefixado 2025 (R$ 37,22, com 6,21%) e Tesouro Prefixado 2022 (R$ 36,47, com 4,97%), além de títulos atrelados ao IPCA a partir de R$ 39,98.

Se os R$ 47 forem aplicados na poupança de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021, considerando as taxas atuais, o resgate seria de R$ 574,68.