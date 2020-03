Novo corte na Selic deve incentivar alta do dólar, avalia economista

A nova queda histórica na Selic, que levou a taxa básica de juros a 3,75%, deve incentivar o dólar a chegar ainda mais alto ao País, segundo análise do economista Ricardo Eleutério. A medida já era esperada e foi adotada pelo Conselho de Política Monetária (Copom) como tentativa de conter a crise do novo coronavírus. Segundo o especialista, a decisão deve incentivar o consumo e desacelerar a queda na economia.

"Espera-se que a queda da taxa básica de juros seja repassada para as taxas finais, que vão financiar a compra de carros, de geladeiras, taxas de financiamento de consumo". O corte também deve refletir nos investimentos e no setor produtivo. "A redução atinge os juros que vão financiar a compra de imóveis, o investimento dos empresários e o capital de giro das empresas", completa Eleutério.

Com o índice 0,5 ponto mais baixo, a bolsa de valores deveria receber mais investidores, já que os títulos atrelados à taxa de juros sofrem queda em seus rendimentos. Mas, de acordo com Eleutério, essa não deve ser a consequência. "Não deve haver uma migração agora de investidores porque a bolsa está derretendo feito gelo no deserto. Assim, o dólar vai continuar subindo".

Na primeira reunião do ano, o Copom reduziu em 0,25 ponto percentual, levando a taxa de 4,50% para 4,25%.

Postura conservadora

Na análise de Eleutério, "o BC foi um pouco mais conservador, não se antecipou, como fez o Fed (Federal Reserve, banco central americano), que por duas vezes tomou medidas antes da data em que estavam marcadas as reuniões". "Aqui, foi respeitado o calendário do Copom e divulgada a decisão na segunda das oito reuniões do ano, uma a cada 45 dias", explica.

Apesar de considerar que a medida segue o direção certa, ele pondera: "Nada garante que o corte da taxa de juros vá produzir os efeitos positivos que se espera. A bolsa é um reflexo financeiro da realidade da economia. Quando o risco está muito elevado no País e no mundo, a bolsa cai e o dólar sobe, sendo que nós tivemos problema mais agudo com o coronavírus".

Pressões

Ao longo da semana, a autoridade monetária sofreu forte pressão para intensificar a queda da Selic. Depois que o Fed anunciou corte na taxa de juros norte-americana em reunião extraordinária, que ficou entre de 0% e 0,25%, aumentaram as expectativas para que o comitê intensificasse o corte. Para a Confederação Nacional da Indústria, o momento atual exige um afrouxamento monetário mais agressivo. A entidade avaliou como uma decisão no "sentido correto", mas criticou o tamanho do corte, que deveria ser maior.

Em nota de divulgação da Selic, o BC afirmou: "O Copom entende que a atual conjuntura prescreve cautela na condução da política monetária, e neste momento vê como adequada a manutenção da taxa Selic em seu novo patamar. No entanto, o comitê reconhece que se elevou a variância do seu balanço de riscos e novas informações sobre a conjuntura econômica serão essenciais para definir seus próximos passos".

