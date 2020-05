Novas formas de consumo devem continuar pós-pandemia no CE

Impossibilitada de comprar novos óculos de grau diante do isolamento social provocado pelo novo coronavírus, a linguista Genyelle Benevides decidiu apostar na compra pela internet. Com exame em mãos - feito antes da pandemia eclodir no Ceará - decidiu realizar a transação por meio de aplicativo de mensagens no smartphone. Da escolha da armação à entrega, avaliou o processo como prático e seguro.

Há pouco mais de um mês, a transação era quase impensável para Genyelle, que não costumava efetuar compras digitalmente. Durante o isolamento, além dos óculos, ela adquiriu maquiagens, um calçado e máscaras de proteção. Os pedidos feitos por ela em restaurantes também aumentaram no período.

A linguista - que no máximo pedia uma pizza via aplicativo de delivery - não acredita que pós-pandemia irá se voltar quase exclusivamente para o varejo online, mas para ela o momento provocou grandes mudanças nos seus hábitos de consumo, que devem permanecer, em parte, com o fim do isolamento social.

"No fundo, as pessoas sentem falta do físico, de sair para comprar, mas acredito que o número de compras online será maior que antes da pandemia", aposta.

Para o advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Igor Marchetti, a migração ainda maior para os canais digitais de compras é uma das primeiras mudanças no consumo percebidas em decorrência do coronavírus e que deve reverberar no período pós-pandemia.

"Houve uma intensificação do e-commerce, com destaque para as compras de alimentação pela internet. Nesse momento de isolamento social, as pessoas não podem sair e por conta disso estão procurando outras formas de adquirir os produtos que precisam", atesta.

"O que a gente percebe é que a internet passa a ter uma função essencial diante desse momento, tanto que os serviços de telecomunicações são considerados essenciais. Os serviços de entrega cresceram bastante e é possível que isso se mantenha no período pós-pandemia", complementa o advogado do Idec.

Mais exigentes

O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), Thiago Fujita, corrobora que o isolamento social fortaleceu o movimento de compras virtuais, com destaque para a alimentação. "O que a gente vê é que diante da falta de mobilidade, o consumidor passou ainda mais a usar a tecnologia para adquirir", comenta.

Além do crescimento das compras online com destaque para a alimentação, Fujita lembra que outra mudança percebida é o cuidado cada vez maior com a saúde e com a higiene. "Eu acredito que é algo que já mudou com a pandemia e que continuará pós-pandemia", diz.

Além da procura maior por itens de higiene, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-CE também acredita que o consumidor ficará mais exigente. "A partir de agora, os fornecedores se sentirão obrigados a fortalecerem os cuidados em seus estabelecimentos. Tenho certeza que, na volta (do isolamento), o consumidor vai ter muito mais cuidado com aglomerações e vai estar bem mais atento à possível falta de higiene de algum local", diz.

"E isso é algo fundamental, tendo em vista que estamos vivenciando uma pandemia e que pode voltar mais na frente. Ou, ainda, podem surgir outras pandemias", complementa Thiago Fujita.

Outro consumo

O professor e coordenador do Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade da Universidade de Fortaleza (Unifor), Rogério Barros, também destaca o crescimento dos serviços de delivery e o cuidado cada vez maior com a saúde.

Além disso, observa também o crescimento exponencial dos serviços de comunicação e entretenimento, os quais não fazem parte de boa parcela dos consumidores cearenses até a pandemia ser deflagrada no Estado.

"Canais por assinatura, plataformas de streaming com conteúdos de séries, músicas e outros canais que permitem a realização de aulas, reuniões e outros encontros sociais de forma remota cresceram exponencialmente", aponta Barros sobre a mudança no perfil de consumo para atender necessidades ou costumes do antigo cotidiano.

Também na avaliação do professor da Universidade de Fortaleza, se por um lado o consumo de produtos que proporcionem mais prazer, como doces em geral, ganha espaço no isolamento, existe também força no movimento oposto: a alimentação saudável, prática de atividades físicas em casa e de cuidados com a saúde mental também se destacam.

Direito do Consumidor

Logicamente, essas mudanças terão seus impactos no campo do Direito do Consumidor, pois o rigor com que os produtos são vendidos e os serviços são prestados continuam sendo observados e estão previstos no Código de Defesa. Fujita lembra que "qualquer evento na sociedade como a tecnologia, a mudança no conceito de família ou uma pandemia respingam nas relações de consumo, observando que todos nós somos consumidores diariamente".

Com um consumidor que estará mais exigente em relação à entrega de seus produtos e à higiene dos produtos que consome e do estabelecimento que frequenta, ele acredita que a demanda junto aos órgãos de defesa do consumidor pode aumentar. "Eu vejo isso com bons olhos. O Direito se aperfeiçoa com o exercício, então quanto mais consciência ele tem, mais fortes ficam os pleitos", explica.

Fujita avalia que os órgãos de defesa devem seguir essas tendências, ficando, por exemplo, ainda mais acessíveis à população. "O consumidor vai ficar em casa, comprar em casa, então, ele precisa ter a possibilidade de reclamar de casa", ressalta. "Aqui em Fortaleza já é possível observar isso sendo feito pelo Procon e o Decon, por exemplo".

Segurança de dados

Igor Marchetti, advogado do Idec, levanta a questão da importância de serem reforçadas medidas que garantam a segurança de dados na internet diante do crescimento do consumo no meio virtual.

"É outra tendência que a gente percebe. Terá que haver um reforço nisso porque cada vez mais as pessoas estão utilizando os meios eletrônicos para se comunicarem. Elas disponibilizam CPF e outros dados nesses meios", diz. Marchetti lembra que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais já foi aprovada e entraria em vigor este ano, mas, na última semana, foi adiada para maio de 2021.

