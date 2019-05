No Dia Livre de Impostos, descontos chegam a 50% em Fortaleza

O Dia Livre de Impostos, organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem, acontece hoje (30), em 109 lojas da Capital, e promete descontos acima de 50%. De acordo com o presidente da entidade, Cabral Neto, a ideia da campanha é fazer com que os consumidores entendam o impacto da carga tributária na economia brasileira.

"Os impostos continuam sendo pagos pelo lojista, pois o desconto é alusivo ao valor dos tributos. O preço final será reduzido para que o consumidor entenda o que representaria o desconto do imposto", explica.

Segundo Cabral Neto, os descontos são estabelecidos de acordo com uma tabela feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), na qual foi realizada uma estimativa que calculou o valor médio de todos os impostos tributados pelos estados do Brasil, incluindo tributos federais.

"A gente fez um acompanhamento com os lojistas para que eles acompanhassem os valores da tabela neste dia", pontua. Na lista, cada produto é tabelado com uma porcentagem específica.

Descontos

As lojas que farão parte da campanha são, na maioria, de setores de vestuário, eletrodomésticos, acessórios e alimentação. Entre os estabelecimentos que vendem roupas, os descontos variam de 40% a 50%, com produtos de coleções deste ano e também de estoque. "Escolhemos 15 peças por loja. Nós pretendemos agregar outras vendas com essa ação", afirma Robson Leal, diretor da loja de MR2.

Já no segmento de móveis e eletrodomésticos, os descontos previstos variam de 34% a 40%, a depender do tipo de produto. Segundo o diretor do Magazine Luiza, Anselmo Santos, foram escolhidos "cerca de dez produtos promocionais. Além disso, teremos outras promoções em loja para estimular mais vendas".

Na seção de óculos e relógios, o segmento de acessórios oferecerá descontos de 40%. "Escolhemos cinco modelos de óculos. Quem comprar terá um desconto simbolizando o imposto que o consumidor paga por esses óculos. Esses produtos sempre esgotam rapidamente em nossa loja", afirma Alan Bezerra, diretor de expansão da Ferrovia.

Já em alimentação, a maioria das lojas escolheu dar o desconto (na faixa de 20%) em um só produto. Conforme George Freitas, gerente de marketing da Empório Brownie, foi escolhido um milk-shake que será a oferta do dia. "Essas campanhas são sempre positivas para nossas vendas", completa.

Na prática

De acordo com Cabral Neto, os lojistas têm a liberdade de escolher os produtos que estarão com desconto. "No ano passado, tivemos produtos como perfumes com o valor de R$ 400, que estavam custando menos de R$ 200", explica.

A recomendação da CDL Jovem é que os lojistas escolham pelo menos cinco produtos para oferta por loja. "Nós vemos produtos novos de linha, assim como produtos de estoque. O lojista acaba fazendo uma avaliação do que ele tem para oferecer, expondo esses produtos para a ação", pontua o presidente da entidade.

Tributos

Na compra de alguma mercadoria, vários impostos são agregados ao produto, entre eles estaduais, municipais e federais. Para Osvaldo Rebouças, professor de direito tributário na Faculdade CDL, um produto pode ter uma carga tributária em torno de 40%.

"Na realidade, de tudo que é produzido no País, 38% são retirados da economia do Produto Interno Bruto (PIB) e vão para o Governo. O que fica de recurso para ser investido na iniciativa privada é dois terços do que é produzido, o Governo tem fatia grande", aponta.

Mais de cem estabelecimentos da Capital irão vender hoje produtos com até 50% de desconto, relativos aos impostos que estão embutidos no preço. Ação quer alertar sobre peso da carga tributária.