'Não vejo grandes gargalos para o Ceará deslanchar', diz presidente da Abav

Magda Nassar, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), é uma mulher inquieta. Não se cala diante das dificuldades. Impositiva, como ela se define, é a primeira presidente mulher da entidade, que acumula 65 anos de existência. Para a empresária, é constrangedor e arcaico nunca a associação ter tido uma presidente.

O momento, entretanto, é de mudança. Como ela mesma se refere em seus discursos, os novos tempos da Abav acolhem todas as formas de amor, de empenhos e de cooperação. São momentos de oportunidades e de pensar no futuro que já acontece para o turismo. Magda quer mais atenção para a atividade.

Ela lamenta que o Brasil não destine aportes robustos ao turismo e destaca que a atividade é geradora imediata de receitas. E pressionar o Governo Federal não é vista como uma tarefa fácil. "A Abav trabalha pleitos superimportantes e que muitas vezes não são atendidos por serem eleitoreiros".

Nesses tempos de mudanças, a empresária afirma que o Ceará tem tomado medidas que são exemplo para o restante do País. "Eu acho que o Ceará tem feito um ótimo papel. Eu não vejo grandes gargalos para o turismo deslanchar cada vez mais no Estado".

Como você avalia o turismo no Ceará e quais experiências podem ser consideradas modelos para o Brasil?

Eu acho que o Ceará foi o precursor do hub aéreo. Eu acho que o Arialdo Pinho (secretário do Turismo do Ceará) é um secretário que tem uma visão de empresário. O Governo criou um mecanismo que hoje colocou o Ceará como destaque no Brasil. A redução do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) que foi feita no Ceará para abrir esse hub é importantíssima. Ela foi copiada e implementada por São Paulo e hoje está funcionando superbem. Abrimos 490 rotas aqui e isso foi replicado no Paraná. Temos que aprender com quem é bom. O Ceará tem feito um trabalho importante.

Hoje, o Ceará tem uma boa infraestrutura. Não é a melhor do Brasil, de estrutura hoteleira, mas é uma infraestrutura muito boa já. Tem um parque aquático, o Beach Park, espetacular, e praias. O Ceará tem hoje um aeroporto espetacular, melhor que o esperado até. Eu acho que o Ceará tem feito um ótimo papel. Eu não vejo grandes gargalos para o turismo deslanchar cada vez mais no Estado.

A presidente da Abav destacou os potenciais turísticos do Estado, como Jericoacoara Foto: Divulgação

Como você avalia o mercado de turismo atualmente e como você pensa esse mercado nos próximos anos?

A verdade é que a gente não mora na Suécia. A gente tem uma economia em um momento difícil, mas o turismo é um propulsor. O que se investe é muito pouco em relação ao que a gente gera de receita. Eu falo de US$ 153 bilhões. São R$ 600 bilhões que o Brasil gerou internamente em turismo porque na verdade nós recebemos, no ano passado, 6,5 milhões de turistas. Isso não é nada. O que a gente movimenta é interno.

Se a gente tivesse qualquer aporte importante, qualquer estratégia importante, aonde a gente podia chegar? Eu acho que hoje a gente tem que falar mais alto, mostrar números. Os números da Abav mostram que são 2,3 mil empresas que faturaram R$ 31 bilhões.

Quais as principais demandas da Abav para o Governo Federal?

A gente quer que todo mundo se envolva com o turismo e de uma forma efetiva. Não adianta ter um Ministério (Turismo) e não ter recursos nesse ministério. Trabalhar com criatividade tem um limite. Quando você não tem recursos que, pelo menos, sejam minimamente possíveis de criar promoções, fica difícil. E a gente teve um corte no Ministério do Turismo importante.

Quanto à iniciativa privada, a gente tem feito a nossa parte muito bravamente. É preciso um olhar muito importante porque é uma indústria que pode virar o jogo rapidamente. Quando você abre uma fábrica de carros, você tem "N" isenções, "N" benefícios. Nós não temos nada. A Abav é uma associação que trabalha pleitos superimportantes e que muitas vezes não são atendidos por serem eleitoreiros. A gente não quer isso.

As agências já conseguiram se adaptar às mudanças trazidas pela internet?

As agências já se adaptaram. A gente tem viajantes que querem ser independentes e aí eles começaram a descobrir que essa independência tem um custo alto porque ela põe em risco a sua viagem. Você pode comprar diretamente no fornecedor, mas essa compra vai conseguir te dizer qual o melhor lugar do avião, como você marca esse assento se você tem uma necessidade especial, se você precisa remanejar o seu voo e sobretudo quando você tem um problema no local e não fala corretamente o idioma. Quem te dá essa assessoria?

Você é a primeira mulher presidente da Abav Nacional. Você já sofreu algum preconceito?

Não, eu não sofri. Eu comecei a trabalhar muito cedo, e no turismo, com 17 anos. Era uma profissão que me encantava. Eu acabei me inserindo nesse mundo do turismo e eu sou uma pessoa um pouco impositiva, então nunca senti preconceito.

Quanto à Abav, eu acho uma pena eu ser a primeira mulher presidente. Eu não acho que seja um motivo para se celebrar 65 anos sem nenhuma mulher presidente. Eu acho que foram decisões, ao longo desses anos, talvez erradas e que a gente está aqui para corrigir. A gente tem sete mulheres presidentes nas Abavs estaduais (são 27 Abavs).

E hoje ser presidente da Abav Nacional tem um significado muito mais simbólico do que qualquer outra coisa porque eu também fui a primeira mulher a ser presidente da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), que tem 30 anos de existência.

Eu fico um pouco constrangida. Acho ruim ter uma associação que nunca teve uma mulher como presidente, acho muito arcaico isso. A gente traz um olhar de modernidade, um olhar de empoderamento do agente de viagens. A gente sente que as pessoas que passaram pelos corredores da feira (a Abav Expo) estão felizes e isso não tem a ver com o fato de ser um homem ou uma mulher, tem a ver com competência, com uma equipe que é extremamente competente.

Você se inspira em quem?

Eu venho de uma família que não era nem matriarcal e nem patriarcal. Meu pai era uma pessoa bastante forte, mas a minha mãe era muito de vanguarda. Ela nunca trabalhou, mas ela era uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Eu acho que ela me deu um empoderamento, mas um empoderamento sempre do bem, de não "vamos passar por cima de ninguém porque você como ser humano tem que acreditar que você é melhor". Acho que minha inspiração vem muito de família mesmo, da educação que eu tive.

Eu falei no meu discurso de abertura da Abav Expo sobre ego e que esse ego é tão grande que ele é maior do que essa vontade de fazer o bem. No turismo eu sei muito quem eu sou. Acho que minha vontade de fazer o bem é sempre maior. Eu tenho um filho e quero ter orgulho dos valores que passo para ele. Eu tenho um moleque que estuda, tem zero preconceito com tudo. Para ele, o mundo é muito amplo, então esse é o meu maior orgulho hoje. Não é a Abav, não é a minha empresa, mas são os valores que eu passo principalmente para minha continuação, que é meu filho. Sobre todas as formas de amor que eu falei no discurso, esse é o meu lema e lema da Abav. Eu espero que quando eu não estiver mais na Abav isso continue. Eu acho que hoje a Abav é a que respeita, acolhe e abraça todas as formas de amor sim.

Você se considera uma líder?

Sim, eu acho que não adianta a gente falar que não. Para você liderar a sua própria empresa você tem que ser um líder. Para você ter pessoas de valor trabalhando para você, você tem que ser um líder. Porque quando as pessoas trabalham para você e elas não te admiram, elas não respondem ao seu projeto, elas não conseguem se inserir no seu contexto. E aqui eu não faço absolutamente nada sozinha. Quando eu entrei há mais de 100 dias na presidência da Abav, ou as pessoas acreditavam em mim ou nada teria acontecido. A mesma coisa é na minha empresa que é na verdade o lado real da minha vida que é onde eu vou todos os dias, é onde eu dedico meu tempo para as associações. Acho que sou uma líder sim, mas uma líder equilibrada porque eu acho que tudo que a gente precisa ter na vida é equilíbrio. É fundamental.

Você continua na presidência depois de dezembro?

As eleições na Abav são agora em dezembro. Eu fui presidente da Braztoa há quatro anos. Terminou em maio e eu já era vice-presidente da Abav. Quando saiu o primeiro presidente dessa gestão, eu falei que não ia assumir porque eu já sou presidente de outra entidade. O dia 31 de maio foi um dia muito feliz. Eu pensei: agora sou eu, minha empresa, meu time, meu filho, vou dar uma descansada e dia 12 de junho eu assumo a Abav.

Ainda não dá ára pensar em sim ou não, se vai ser ou não vai ser. Se eu te falar hoje a grande resposta é que eu estou muito grata das pessoas quererem que eu fique. Acho que isso é um reconhecimento e eu só posso me emocionar e agradecer. Sou muito grata, mas não tenho o que dizer neste momento sobre este assunto de ficar ou não na presidência. Eu não sou de politicagem. Obviamente eu sou política, se eu não fosse não estaria nesta política associativa, mas a minha politicagem é a da liberdade.

*O repórter viajou a convite da Abav Expo