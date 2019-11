Nacional Gás assume vice-liderança na distribuição de gás do País

Após alguns meses de negociação e o maior valor já ofertado pela Liquigás (R$ 3,7 bilhões), a Petrobras confirmou a operação de venda para o consórcio formado entre Nacional Gás, Copagaz e Itaúsa. “Com a conclusão da operação, a Nacional Gás assumirá o segundo lugar no mercado de distribuição de GLP no País”, afirmou Abelardo Gadelha Rocha Neto, diretor presidente do Grupo Edson Queiroz (GEQ), em comunicado sobre a compra da divisão de gás de cozinha da Petrobras.

“A aquisição faz parte do plano estratégico de ampliação de portfólio e expansão da participação em setores no qual o Grupo Edson Queiroz atua há quase 70 anos”, informa nota do Grupo Edson Queiroz. Em março de 2018, o Grupo adquiriu a divisão de águas da Nestlé.

A operação da Liquigás foi finalizada na última quarta-feira (6) e confirmada ontem (7). Agora, será enviada para aprovação dos órgãos competentes da Petrobras sendo, posteriormente, submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Histórico

“O fechamento e liquidação da operação dependem dessas condições precedentes que serão divulgadas oportunamente”, observa a nota do Grupo Edson Queiroz.

Já a Petrobras, ao confirmar a venda da Liquigás para o consórcio, ressaltou o processo de aprovação no Cade e observou que “essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à geração de valor para os acionistas”.

Não é a primeira vez que a estatal coloca a Liquigás à venda. Em 2016, o Grupo Ultra anunciou a compra da companhia por R$ 2,8 bilhões, mas o negócio foi barrado pelo Cade. O órgão antitruste alegou concentração de mercado.

Foi a segunda tentativa de venda da Liquigás; empresa era o braço da Petrobras no mercado do gás de cozinha FOTO: AGÊNCIA PETROBRAS

Consórcio

No início do ano, a Petrobras contratou o banco Santander para conduzir novamente as negociações, como parte de seu plano de desinvestimento. A nova ação conduziu as negociações que chegaram à compra da Liquigás.

O Grupo Edson Queiroz é um dos maiores conglomerados empresariais do País. Fundado em 1951, atua em diversos setores: no armazenamento, envase e distribuição de gás LP detém as marcas Nacional Gás, Brasil Gás e Paragás; na indústria de eletrodomésticos atua com a Esmaltec; em alimentos e bebidas, tem a marca corporativa Minalba Brasil; em agronegócio com as fazendas da Esperança Agropecuária e Mel Esperança; e incorporação imobiliária, com a Quepar Incorporações.

A Copagaz foi fundada em 1955, no Mato Grosso do Sul, pelo empresário Ueze Zahran, falecido em 2018. A empresa, hoje, é a quinta do mercado nacional. A Itaúsa é a holding que controla o banco Itaú.