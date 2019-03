Multipropriedade imobiliária é oportunidade de negócios no Ceará

Otimista com o potencial turístico do Ceará, sobretudo com a consolidação do centro de conexões (hub) de voos em Fortaleza, o diretor criativo da empresa Imagic, Leonardo Fontenele, acredita que o Estado está em uma posição vantajosa para atrair novos investimentos tanto no setor imobiliário como no varejista.

"Temos que aproveitar o que já está instalado, como o hub, que posiciona Fortaleza e o Ceará como um destino muito promissor", disse ontem (22) antes de participar do café-debate do Lide Ceará, no qual falou sobre "novos conceitos para novas oportunidades de negócios no Brasil".

Fontenele, que no Estado já executou projetos como o Acqua Circo, no Beach Park e o Aquiraz Riviera, no entanto, que os empresários locais precisam se unir para que essa expectativa de desenvolvimento se torne realidade.

"Nós temos, hoje em dia, muita coisa que nós não tínhamos alguns anos atrás. Não é só o turismo de lazer, mas de negócios, o varejo. Estamos em um ponto muito bom para criar empreendimentos e atrações que valham a pena serem observados. É preciso colocar o Ceará em um ponto de evidência", diz.

Multipropriedade

Entre os fatores que justificam o otimismo, principalmente para o setor imobiliário, está a possibilidade de "multipropriedade imobiliária", regulamentada em dezembro do ano passado. Conforme a norma, a multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo para uso com exclusividade de todo o imóvel, exercida pelos proprietários de forma alternada.

Com isso, o mercado ganha um atrativo, por exemplo, para investimentos no segmento de imóveis para férias, uma vez que essa modalidade permite vários proprietários para um mesmo bem que respondem individualmente pelo tempo de uso do imóvel, prática comum na Europa e nos Estados Unidos.

"O Ceará tem grande capacidade para entrar no setor de multipropriedade, com um vasto campo a ser explorado e obter uma excelente performance. Mas é muito importante que a gente não deixe de cobrar do governo condições de negócios, estabilidade jurídica e a infraestrutura necessária para que os negócios nasçam", diz Fontenele.

Para Emília Buarque, presidente do Lide Ceará, a multipropriedade que tende a gerar um novo ciclo de oportunidades no Ceará para o segmento da construção civil, nas áreas imobiliária e turística.

"São investimentos que nem sempre precisam ser feitos por grandes players, é uma oportunidade também para empresas aqui do Estado", diz. "E estamos trazendo Leonardo Fontenele em um momento em que a atividade empresarial busca novas oportunidades e novos modelos para impulsionar os negócios, especialmente no segmento imobiliário e do turismo, onde é amplo o potencial".