'MPEs devem entender que regras do jogo mudaram'

Diante das mudanças nos hábitos de consumo da população mundial, as empresas precisam estar preparadas. O professor e coordenador do Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade (Eges) da Universidade de Fortaleza, Rogério Barros, avalia que as empresas precisam acelerar a adaptação ao que já está acontecendo, com destaque para a atenção ao canal online.

"As empresas precisarão rapidamente migrar seus negócios para o ambiente online e captar os anseios e necessidades dos seus clientes. O trabalho remoto é uma realidade que as empresas vão passar a considerar, não só do ponto de vista da produtividade, mas da sustentabilidade de seus negócios", diz o pesquisador.

Para ele, as micros e pequenas empresas (MPEs), que são grande destaque no Ceará em número de negócios e empregabilidade, "precisarão entender que as regras do jogo mudaram".

"Trabalhar com excelência o delivery e entender essas mudanças nos hábitos de consumo será uma questão de sobrevivência", diz.

O alerta do professor foi observado pela microempresária Luana Muriell, que conseguiu manter a saúde financeira do Flozô Salão de Beleza com a venda de vouchers antecipados. Com os objetivos alcançados a partir disso, decidiu que era o momento de investir em uma loja online de produtos para cabelos.

"Não havia nada voltado para o varejo online. Com a quarentena, a necessidade de rentabilizar de outras formas nos levou a abrir a lojinha online", diz.

O estímulo ao autocuidado, que já era uma das bandeiras da microempresa, ficou ainda mais forte. Com os produtos para que os clientes consigam manter os cuidados de salão em casa, foram feitas mais de 150 entregas em 20 dias de vendas online.

Com o sucesso da loja e demanda crescente, o próximo passo é a criação de um site. "Em plena crise, nós encaramos a loja como uma forma de crescimento e pretendemos, sim, manter o projeto após a quarentena", diz.