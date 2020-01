Movimento em aeroportos regionais cearenses salta 15%

Os 10 aeroportos regionais do Ceará movimentaram no ano passado mais de 129 mil passageiros. O número representa um aumento de cerca de 15% na comparação com 2018, quando pelos mesmos terminais passaram 112 mil pessoas. O resultado foi divulgado ontem (10), pela Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Para especialistas do setor aéreo, as cidades do interior do Estado possuem grande potencial para aumentar esses números, especialmente com o início das operações da Gol em sete aeroportos.

"É uma perspectiva muito interessante saber que a Gol está mirando no mercado regional cearense. É um mercado com potencial formado por cidades médias que têm boas perspectivas", avalia Alessandro Oliveira, pesquisador do Núcleo de Economia do Transporte Aéreo do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (Nectar-ITA).

Segundo ele, ainda existem desafios a serem enfrentados, como a questão do preço dos combustíveis. "É claro que a aviação regional tem seus desafios. O maior deles sempre é o preço do combustível de aviação e a questão da sobrevivência das empresas regionais. Neste caso, começamos com uma boa notícia que é uma empresa nacional servindo a mercados regionais".

Ele pondera que o mercado de aviação regional é influenciado pelas condições econômicas vigentes. "A gente sabe que as oscilações econômicas podem fazer com que a empresa grande sempre vá priorizar os mercados mais densos numa eventualidade de uma crise", explica Oliveira.

Para Cláudio Jorge, professor do ITA, o que está acontecendo atualmente no Ceará é um teste para a efetivação de instrumentos de estímulo à aviação regional. Além disso, ele diz que o Estado está investindo em infraestrutura aeroportuária com a reforma e a construção de terminais.

"O Ceará está conseguindo dar uma ajeitada em alguns de seus aeroportos, como Jeri e Aracati, então são vários aeroportos que foram melhorados e outros que foram construídos. E a condição agora é fazer testes e experiências para ver se vai gerar o movimento necessário para manter a aviação nesses aeroportos".

De acordo com ele, a aviação regional é o futuro do setor aéreo e que o Ceará está na direção certa. "É um teste válido e importante. No futuro vai dar certo. Não sei se agora vai dar certo, mas eu acho que é um bom início, e considerando que o País está saindo da inércia, o quadro se abre para uma perspectiva favorável".

Crescimento

Os dados da SOP mostram ainda que o Aeroporto de Jericoacoara foi o principal responsável pelo aumento da movimentação de passageiros no ano passado. Depois de Jeri, Aracati desponta como segundo terminal mais movimentado entre os aeroportos administrados pelo Governo do Estado, excluindo o Aeroporto de Juazeiro do Norte, que passa a ser gerenciado pela espanhola Aena Desarollo.

De acordo com o gerente de Programas e Operações Aeroportuárias da SOP, Cláudio Sampaio, o número de passageiros será ainda maior neste ano. No entanto, o gerente não soube informar de quanto seria esse crescimento do fluxo em 2020.

"A projeção para este ano é um aumento maior ainda em função do destaque de Jeri. Há uma projeção significativa. Há uma projeção, também, para Aracati principalmente com esse novo acordo celebrado entre o Estado e a Gol Linhas Aéreas para o início dos voos para o aeroportos do interior. Então a movimentação não vai ficar restrita apenas a Jeri e Aracati, ela vai ampliar para outras cidades e essa projeção adicional vai nos trazer um movimento maior e um crescimento maior na avaliação dos indicadores deste ano".

O terminal em Jericoacoara obteve o maior destaque, com 114 mil viajantes em 2019. Em 2018, foram 96 mil viajantes em operações de embarque e desembarque. Em segundo lugar, Aracati teve uma alta de cerca de 3.500 passageiros, com 5 mil embarques e desembarques em 2019.

Os demais aeroportos administrados pela SOP, juntos, tiveram um fluxo de 10.522 viajantes. "Considero que o resultado positivo está ligado à existência de três pilares: desenvolvimento na infraestrutura, ajustes nos processos e capacitação de pessoal. São eles que dão sustentação para estes números fantásticos. E a projeção para 2020 é ainda maior", ressalta Sampaio.

Novos voos

A partir de fevereiro, a Gol inicia voos de Fortaleza para Jericoacoara, São Benedito, Tauá, Sobral, Iguatu, Crateús e Aracati. Segundo a companhia, apenas o destino Jericoacoara está sendo vendido pelo site no momento. Os bilhetes das demais operações devem ser comercializados a partir do início de fevereiro, contrariando a informação da própria companhia de que a venda para as outras quatro cidades já estava disponível desde dezembro do ano passado.