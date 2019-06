Movimentação internacional de contêineres no Pecém 12% no 1º tri no CE

Consumo interno enfraquecido e falta de acordos comerciais levaram as operações de transporte marítimo de cargas em contêineres a retraírem no Brasil. No Ceará, as importações e exportações pelo Porto do Pecém despencaram 12% no primeiro trimestre do ano ante igual período de 2018, de acordo com dados da Dataliner divulgados pela transportadora de carga em contêineres Maersk. A transportadora revelou em seu relatório de atividades referente aos três primeiros meses deste ano uma queda de 2% na movimentação de cargas.

As baixas mais expressivas no Pecém foram observadas na movimentação de papel e celulose (-87%) e de frutas, vegetais e plantas (-61%), sendo estes últimos itens os de maior destaque na exportação em contêiner no Ceará. "A exportação de frutas do Ceará foi influenciada fortemente pelo fator climático, que impossibilitou o envio de melões", explica Matias Concha, gerente de Produto da Maersk para a Costa Leste da América do Sul. Outra queda foi observada na movimentação de têxteis e couro (-58%).

Por outro lado, cresceu consideravelmente o transporte de plástico e borracha no primeiro trimestre de 2019. Foram 228 contêineres a mais na comparação com o primeiro trimestre de 2018, um salto de 235%. O avanço foi observado pela Maersk nas importações (269%) e nas exportações (alta de 185%).

Considerando o cenário geral das cargas transportadas no Pecém, as exportações caíram 17% no primeiro trimestre deste ano. Na avaliação da transportadora marítima, o resultado acompanha os números observados no resto do País: tanto as exportações como as importações recuaram 2%, conforme relatório da Maersk.

De acordo com relatório divulgado pela Maersk Line, "apenas três meses atrás, as expectativas eram muito diferentes". "A Maersk estava cautelosamente otimista em fevereiro, com esperanças de que os consumidores voltassem a comprar até o fim do segundo trimestre e as companhias contratassem novamente", diz o documento, intitulado "O ano de 2019 será um ano perdido para o Brasil?".

Além do consumo retraído e da falta de novos acordos comerciais que alavanquem a competitividade do Brasil em relação a outros países, a empresa também coloca a aprovação da reforma da Previdência como fundamental para uma retomada da economia.

"A reforma da Previdência - aprovada ou não no terceiro trimestre - deixa o País em espera. Empresas adiam seus investimentos por ainda não terem certeza se o novo Governo no Brasil conseguirá apoio o suficiente para seu programa de reformas", diz ainda um trecho do relatório.

Segundo o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, o Governo do Ceará vem trabalhando para fortalecer as relações comerciais com outros países, participando de feiras em busca de empreendedores. "Os acordos comerciais sólidos acontecem quando a atividade econômica está a todo vapor. O nível de atividade econômica no Brasil está bastante retraído", pondera.

Cabotagem

O diretor geral da Maersk para a Costa Leste da América do Sul, Antonio Dominguez, revela que o Ceará é importante dentro das operações do grupo quando se fala em cabotagem (transporte marítimo de produtos entre portos brasileiros). O Estado recebe mais produtos do que envia.

Os envios de cabotagem ocorrem, sobretudo, para Santa Catarina, Amazonas e parte do Sudeste, de acordo com o grupo. A região Sudeste também é a que mais envia para o Estado pela Maersk, com destaque para o arroz, maquinário, roupas e também peças automotivas.

Acordos

A diretora de Atendimento ao Cliente da Maersk, Elen Albuquerque de Carvalho, reforça que o grupo está confiante no progresso de acordos comerciais. "A nossa aposta é a China. É uma promessa de Governo que a gente está aguardando e esperamos que os empresários reconquistem a confiança na economia brasileira".

Para a gerente de Operações Terrestres da Maersk, Eunice Minczuck, a visão para 2020 fica mais cautelosa. "Nós não vemos o comércio melhorando sem novas medidas que melhorem a competitividade do País, habilitando a criação de novos acordos comerciais", detalha.

