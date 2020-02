Movimentação de passageiros cai 6,2% no Aeroporto em janeiro

A movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional de Fortaleza voltou a cair em janeiro. De acordo com boletim internacional da Fraport, que administra o terminal, a quantidade de pessoas transportadas recuou 6,2% no mês passado frente a janeiro de 2019. É a segunda queda seguida, após dezembro registrar recuo de 1% e quebrar uma série de avanços mensais iniciada em abril de 2018.

Em janeiro de 2020, foram transportados 700.924 passageiros no Aeroporto de Fortaleza, 46,2 mil a menos que em igual mês do ano anterior.

Alterações na malha de voos operados no Aeroporto ajudam a explicar o recuo. Segundo Alessandro Oliveira, pesquisador do Núcleo de Economia do Transporte Aéreo do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (Nectar-ITA), a redução nas operações da Gol Linhas Aéreas para os Estados Unidos em consequência da suspensão da aeronave Boeing 737 MAX pode ser uma das razões para a queda.

"Com certeza, qualquer movimentação de uma empresa grande causa efeitos em um aeroporto. Já era algo de se esperar. Basicamente, o ajuste da malha aérea causado pela Gol pode ter provocado a queda, e ainda temos o acordo entre a Gol e a American Airlines", disse. A Gol iniciou as novas operações diretas entre Fortaleza e os Estados Unidos (Miami e Orlando), em novembro de 2018.

A companhia brasileira começou a ter problemas após o modelo de aeronave utilizado na operação apresentar falhas em outras rotas pelo mundo, gerando acidentes aéreos. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou a suspensão da aeronave em março do ano passado. Sem poder usar o Boeing 737 Max, a Gol teve que fazer atualizações na malha aérea em Fortaleza, usando algumas conexões em outros aeroportos, como o de Cancún, no México.

Outro fator que pode ter puxado para baixo a movimentação do período foi a saída da Avianca, que entrou em recuperação judicial no ano passado e deixou de operar no mercado. Segundo dados da Anac, a companhia transportou 87,7 mil passageiros em Fortaleza em janeiro de 2019.

Oliveira ainda apontou que é preciso fazer uma avaliação mais criteriosa da evolução do fluxo nas operações internas em Fortaleza, considerando a adição de outros destinos, para se chegar a uma conclusão .

"Nós temos tido muitos voos para Cancún, por exemplo, então o passageiro pode deixar de ir para os Estados Unidos para ir para o México. Mas essa é uma questão que deve levar um tempo para se consolidar", analisou.

Perspectiva

O pesquisador ainda afirmou que a previsão é que o número de passageiros movimentados pelo Aeroporto de Fortaleza volte a crescer em pouco tempo. "O Aeroporto está desenvolvendo um grande potencial de demanda em Fortaleza, mas o risco Brasil gera problemas para qualquer empreendimento. Rapidamente, o aeroporto recupera essa queda, que pode ser um fator sazonal", disse.

Procurada para comentar o assunto, a Fraport Fortaleza não respondeu aos questionamentos da reportagem até o fechamento desta edição.