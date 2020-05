Ministro do Turismo vê resorts com cassino como saída econômica para setor

O ministro Marcelo Álvaro Antonio (Turismo) sugeriu a implementação de resorts integrados com cassinos como um plano de atração de investimentos para a reconstrução do setor turístico. A sugestão de Álvaro Antonio foi feita durante a reunião ministerial de 22 de abril, tornada pública ontem (22), por decisão do ministro Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello.

"Eu acredito que o momento propício nesse planejamento da retomada, discutir os resorts integrados. Não é legalização de jogos, não é bingo, não é caça-níquel, não é. São resorts integrados".

A intenção é autorizar a construção de um cassino associado a um resort integrado, que, além de hotéis, abrigaria centro de convenções, shoppings, cinema e teatro.

Álvaro Antonio diz que é preciso negociar com a bancada evangélica e, até, com a ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos).

"Obviamente, presidente, uma pauta que precisa de ser construída - a Damares está olhando com cara feia pra mim - uma pauta que precisa de ser construída com as bancadas da Câmara, tanto a evangélica, quanto a católica, mostrando ou desmistificando vários mitos que giram em torno disso" afirmou o ministro.

Damares não concordou com posição do colega de Esplanada. "Pacto com o diabo", declarou.

Interesses

No ano passado, Álvaro se reuniu com empresários chineses interessados em investir no setor no País. O apoio aos resorts integrados tem como principal financiador no Congresso os deputados do bloco conhecido como Centrão, que agora apoiam o presidente.

No fim de 2019, o presidente Jair Bolsonaro chegou a ser consultado para saber se o Governo apoiaria projeto com esse teor. O tema, que desperta polêmica, foi objeto de idas e vindas na Câmara. Em 2015, a Casa instalou uma comissão especial para avaliar propostas de legalização de cassinos, bingos e jogo do bicho, entre outras modalidades.