Minalba Brasil anuncia novo posicionamento de marca

A Minalba Brasil lançará em julho o novo posicionamento adotado por todos os produtos vinculados à marca. Desde as pesquisas de mercado até a implantação das campanhas publicitárias foram investidos cerca de R$ 25 milhões. Com isso, a proposta de valor da empresa está mais atenta ao movimento do mercado e ao comportamento do consumidor, tanto das marcas estratégicas como Indaiá e Minalba, quanto das que hoje performam em outras categorias; a exemplo dos sucos, refrigerantes e energéticos.

As discussões internas sobre o negócio como um todo iniciaram em 2014, e em 2015 a Minalba Brasil começou o projeto de Branding, que teve sua implantação em 2018. "Tínhamos lançado a nossa marca corporativa no ano passado. E depois disso, definimos a estratégia do negócio, da marca em si, posteriormente elaboramos a comunicação que envolve todas as famílias dos produtos pertencentes ao Grupo. Assim, queremos transmitir os nossos valores com esse novo posicionamento e ver como somos percebidos pelo consumidor para alcançar os objetivos que definimos", diz Camila Coutinho, gerente nacional de Marketing da Minalba Brasil.

Ainda de acordo com ela, as mudanças vão além da maneira como a empresa se posicionará. "Foi uma construção voltada desde a estratégia do negócio até chegar na comunicação da Minalba Brasil. Nesse processo, desenvolvemos rótulo, embalagem, enfim, toda a comunicação que envolve os produtos e a marca. Tivemos o suporte da Agência Ana Couto desde o início", acrescenta.

Na prateleira

Os itens com o novo design estarão em breve nas prateleiras. "Já temos produtos chegando em pontos de venda em julho, mas todo o nosso trabalho e as experiências da marca irão fazer mais sentido para o consumidor a partir de agosto, com uma nova comunicação", comenta.

Indagada sobre como essa mudança da marca irá repercutir no alcance dos produtos até o consumidor, Camila Coutinho explica que todo o projeto desenvolvido também tem a intenção de movimentar as vendas.

"No final disso tudo, existe um mercado competitivo, mas o que desejamos é conseguir conversar com o consumidor. Além disso, almejamos comunicar de maneira mais clara e mostrar o propósito da marca, nosso diferencial, o que nos credencia. E isso vai se refletir em vendas", aponta a gerente.

Expansão

Experiente do segmento de bebidas, a Minalba Brasil também passou a atuar no ramo de alimentos, uma de suas estratégias desenvolvidas. "O nosso negócio, que tem várias categorias de bebidas, como água, energético, suco e refrigerante, era desenhado unicamente no segmento de bebidas. Mas, recentemente, lançamos o Mel Esperança e colocamos os pés no ramo de alimentos. E isso foi só o começo. A ideia é que a gente realmente expanda, seja por aquisição, por novos produtos ou pelo desenvolvimento do alcance com o consumidor", afirma.

Com a iniciativa, a expectativa da empresa é gerar impacto positivo no mercado. "Já atuamos no País todo e muito fortemente no Sudeste e no Nordeste. Queremos expandir para áreas brancas, que estão dentro do País, que ainda não atuamos. Existe um projeto de expansão dos negócios para além do Brasil", pontua.