Micros e pequenas empresas do Ceará lideram pedidos de financiamento

Nos primeiros seis meses deste ano, o Ceará foi o estado brasileiro em que o maior percentual de micros e pequenas empresas solicitaram financiamentos em bancos - 30% do total. Segundo a pesquisa "Financiamento dos Pequenos Negócios", realizada pelo Sebrae, 66% dos financiamentos no Estado foram direcionados a capital de giro, 46% à compra de mercadoria para revenda, 34% à compra de máquinas e equipamentos, 31% para reforma e ampliação, 10% para refinanciamento de dívida, 10% para contratação e treinamento de pessoal e 9% para desenvolvimento de novo produto. O levanto considerou dados do período de janeiro a junho deste ano.

"O que a gente percebe é que as políticas públicas em vários municípios cearenses têm contribuído para que o empresário tenha tido uma maior confiança, para pedir empréstimos e financiamentos, para investir no próprio negócio", diz Germano Bluhm, assessor da diretoria técnica do Sebrae-CE. Além disso, Bluhm destaca a forte presença, no Estado, do Banco do Nordeste (BNB), que possui taxas mais atrativas que outras instituições financeiras.

Considerando as solicitações de empréstimos ou financiamento no País, o Sebrae avalia que 2019 pode ter representado o ano da virada para micros e pequenos empreendedores. Após registrar redução de pedidos de financiamento por três anos seguidos (2016, 2017 e 2018), em 2019, 18% das micros e pequenas empresas do País buscaram recursos para investir no próprio negócio. No ano passado, essa proporção havia sido de 14%, a menor em cinco anos.

"Em geral, as micros e pequenas empresas conseguem ter uma resposta muito mais rápida do que as grandes. E muito desses recursos é para capital de giro, compra de mercadorias. Esse crescimento é natural diante de uma recuperação econômica", aponta o economista Alex Araújo. "É um bom indicador de retomada, a exemplo do que a gente tem visto em outros setores", ressalta.

Perspectiva positiva

O empresário Fred Melo, que aluga geradores, principalmente para o setor da construção civil, diz que decidiu investir em novos equipamentos diante da perspectiva de aquecimento do setor. "Compramos um novo gerador porque sentimos uma melhora no mercado", ele diz.

Ele, que é sócio da Nordeste Geradores, fez um empréstimo, neste ano, para compra de equipamento também pelo BNB. "O financiamento no banco não é fácil. A empresa tem que estar toda redonda, mas acaba valendo a pena, porque nenhum outro banco, público ou privado, oferece as condições do BNB", diz.

Já o microempreendedor Ricardo Araújo Neto, de Crateús, conta que, no início do ano, buscou um empréstimo no BNB para ampliar a estrutura do seu mercadinho. "A gente via a necessidade de melhorar a estrutura de vendas e de prestar um melhor atendimento ao cliente. O mercadinho tinha 33 metros quadrados de área e passamos para 68", diz Ricardo, que utilizou uma linha de crédito com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) voltado para investimentos em infraestrutura e capital de giro. "Desse recurso, 70% foram para a reforma e os outros 30%, para capital de giro", detalha.

Embora o banco atue em todo o Nordeste, além do norte de Minas Gerais e Espírito Santo, a forte presença do banco no Ceará contribui para a posição do Estado como primeiro do ranking de solicitações de empréstimos.

"A maior parte do microcrédito no Brasil se concentra no Nordeste, e nessa Região, o Estado mais relevante é o Ceará. Esse comportamento do Estado é condizente com o que nós temos visto", diz o economista Alex Araújo. "O FNE tem taxas muito acessíveis, e o Banco do Nordeste tem feito um grande trabalho em ofertar recursos para capital de giro".

Finalidade do empréstimo

No Ceará, a maior parte dos empréstimos solicitados (29%) é de valores acima de R$ 60 mil. Em seguida, vêm os empréstimos entre R$ 45.001 e R$ 60 mil, com fatia de 27%, e entre R$ 2.501 e R$ 5 mil, com 20% das operações. Considerando os empréstimos efetivamente liberados no Ceará, a maior parte (33%) foram de valores de R$ 2.001 a R$ 5 mil. Na sequência, a aparecem os empréstimos com valores acima de R$ 60 mil.

De acordo com a pesquisa do Sebrae, 55% dos empresários cearenses entrevistados conseguiram obter o empréstimo solicitado, 19% ainda estavam esperando e 26% não conseguiram, nos primeiros seis meses deste ano. Dos pequenos negócios que não pediram financiamento, 46% disseram que a empresa não precisou, 21% disseram não gostar de empréstimo, 7% justificaram por considerarem que a economia está fraca, 5% por acreditarem que não conseguiriam pagar e 5% por não confiarem na política econômica. Os demais 15% alegaram outros motivos.