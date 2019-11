Metodologia de gestão busca ampliar eficiência das empresas

Em busca pela eficiência, muitas empresas estão investindo no modelo de gestão Lean, que foca em processos com eliminação de desperdícios. Para levar a metodologia a mais companhias, a Core-B, empresa de direcionamento em gestão e capacitação especialista na técnica, realiza amanhã (9) o Lean Nordeste Meet Up 2019.

O Lean é um sistema inspirado em práticas e resultados do toyotismo e que tem como objetivo transformar a realidade das organizações, repensar os processos, fomentar novos resultados e melhor aproveitar o potencial humano. O sócio-diretor da Core-B, Artur Róseo, ressalta que muitas empresas conhecem a metodologia, mas só utilizam parte dela, que leva em consideração eficiência e produtividade.

“Elas esquecem do foco nas pessoas também. Dizemos que a técnica dá o rumo das coisas, mas para chegar lá, precisamos das pessoas. Elas precisam estar envolvidas, engajadas, alinhadas com o propósito da empresa”, ressalta.

Cases de sucesso

Durante o evento, haverá 14 palestras de representantes de empresas renomadas que utilizam a metodologia e obtiveram sucesso. “Virão empresas até de outras regiões do País, algumas do Sudeste, como a Rede Globo, Hospital Sírio Libanês, Magazine Luiza, entre outros”.

Também marcarão presença C. Rolim Engenharia, Sulamérica Seguros, General Mills, Instituto de Oncologia do Vale, Grupo Terra Viva, Sítio Barreiras, Purpose Mining, Core’B E 2Blean. O evento deve reunir 200 pessoas.

O Lean Nordeste Meet Up 2019 acontecerá amanhã (9), de 8h às 20h, no auditório do BS Desing Corporate Towers. As inscrições são feitas pelo site www.eventbrite.com.br.