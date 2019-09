Mega Feira de imóveis deve movimentar R$ 500 milhões

Com onze mil unidades à disposição do consumidor, entre loteamentos, imóveis residenciais e comerciais, a Mega Feira do Sindicato das Construtoras do Ceará (Sinduscon-CE), em parceria com a Caixa Econômica Federal, deve girar entre R$ 300 milhões e R$ 500 milhões em negócios. Além das ofertas a partir de R$ 50 mil, a modalidade de financiamento junto à Caixa corrigido pela inflação aguça o interesse do possível comprador.

Para garantir o contrato fechado durante a Mega Feira, as 50 construtoras que participam do evento oferecem bônus como o imóvel mobiliado, dois anos de condomínio pago e até carro zero na garagem. O presidente do Sindicato das Construtoras, André Montenegro, destaca que as construtoras estão preparadas e “agressivas” nas ofertas para negociar.

“O consumidor fica bastante empoderado diante disso. São várias possibilidades, vários perfis de imóveis em um só lugar”, diz.

Ele também lembra que, com representantes da Caixa presentes durante todo o evento, o consumidor pode efetuar simulações e comparar o financiamento tradicional, corrigido pela Taxa Referencial mais juros, com os valores na nova modalidade, que considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais juros.

“A escolha implica diretamente no valor da prestação. Com o financiamento corrigido pela inflação, os juros diminuem e as prestações diminuem. Em um momento como o que estamos vivendo, de juros baixos e com a expectativa de que vão cair ainda mais até o fim do ano, o cenário é muito interessante para a compra de um imóvel”, avalia André Montenegro.

A Mega Feira do Sindicato das Construtoras do Ceará começou na última quinta-feira (26) e ocorre até o próximo domingo (29), no Shopping RioMar Fortaleza. De acordo com André Montenegro, o balanço do primeiro dia dá conta de R$ 30 milhões em negociações pré-fechadas.

“Temos várias tipologias durante a Mega Feira, para vários perfis. São apartamentos com valores que vão dos mais baixos até os de alto padrão, assim como temos também casa em condomínio fechado ou não e imóveis comerciais”, detalha ainda o presidente do Sinduscon-CE.

Requisição de crédito

Para requerer o crédito da casa própria pela Caixa Econômica Federal durante o evento, o consumidor deve ter em mãos documento de identidade, Cadastro Pessoa Física (CPF), comprovante de endereço, três últimos comprovante de renda ou último Imposto de renda (se declarante), carteira de trabalho e documento que comprove o estado civil.

Os interessados em obter o crédito também podem buscar informações em todas as agências da Caixa, no site www.caixa.gov.br ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas por dia, inclusive no fim de semana.