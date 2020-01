Mais uma brecha de segurança

Além de tudo que já mencionamos na matéria ao lado, há outro detalhe: o Windows 7. O sistema operacional da Microsoft deixou de dar suporte aos computadores que o utilizam no último dia 14. Desta forma, quem tem o programa ou vai migrar para uma versão mais nova do sistema, como o Windows 10, a versão mais atual do sistema operacional da Microsoft, ou migrar para o Linux. Se não o fizer, deixa uma nova brecha para ataques que podem tornar a vida do usuário um inferno e até mesmo prejudicar toda a rede de uma empresa que pode ser infectada por vírus e malwares. Se não quiser nada disso, por favor, abandone o Windows 7. Desapegue!

Fiat e McDonald' s

A Fiat anunciou que agora tem uma parceria com a rede de lanchonetes McDonald's. Diretamente pelo carro, será possível acessar o cardápio do McDonald's, escolher o que deseja pedir, pagar e decidir qual restaurante melhor se encaixa em sua rota. A expectativa é de que os testes com os consumidores comecem no primeiro semestre de 2020. Mas minha dúvida é a seguinte: já não é possível fazer isso com o celular e o app da lanchonete para ver o cardápio e fazer o pedido? E via Google Maps traçar a rota para ir buscá-lo ou mesmo receber no conforto da sua casa? Além disso, se o app da lanchonete ainda não fizer entrega na sua casa, ele está no iFood que irá deixar seu alimento e bebida tranquilamente para você. Sinceramente, esta novidade não é nada útil.

Cursos grátis

Aí, sim, uma novidade de respeito. O Instituto TIM oferece 30 cursos livres, gratuitos e a distância com o TIM Tec. O conteúdo é voltado a diversas áreas, como empreendedorismo, estruturação web, programação, produção de texto, programação em linguagem java, programação de games, entre outros. Quer saber os detalhes e fazer sua inscrição? Acesse tudo aqui: https://glo.Bo/2RjVsp3.

Produtos caros

Tem muita gente reclamando que os preços dos celulares da Xiaomi e da Huawei nas lojas oficiais no Brasil estão tão caros quanto os da Samsung e Apple. Pois bem, ao se pagar impostos e taxas de importação e ainda aferir o lucro das companhias em solo nacional, os valores dos aparelhos das duas marcas chinesas perderam o poder de atração. Os interessados seguem comprando mais os produtos em marketplaces e lojas físicas espalhadas pelo Brasil - de pessoas que estão importando os celulares. Nestes locais os preços são equivalentes aos encontrados nas lojas chinesas. Mas com as ações da Receita Federal em cima dos marketplaces os preços já estão subindo. Muito justo, afinal.

Seu ministro avisou

E a novela do 5G vai se arrastar até 2022. Pelo menos segundo o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o ex-astronauta afirmou que o último estudo sobre a confusão do sinal 5G com as parabólicas através da frequência 3,5 GHz não foi conclusivo. Como não há um estudo conclusivo, o leilão deve ficar para 2021 e o começo da implantação da quinta geração de internet móvel, em fase piloto, pode ficar para os últimos meses do ano que vem. Já a versão comercial só em 2022. Mais uma vergonha para o País!