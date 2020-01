Mais de mil passageiros excederam limites de importação na Capital

Fazer compras e pagar menos em alguns produtos é uma das vantagens de viajar para o exterior que os brasileiros mais gostam. Mas ao longo de 2019, 1.168 passageiros no Ceará ultrapassaram o limite de US$ 500 em produtos e pagaram, ao todo, R$ 2,17 milhões em impostos e multas, segundo o delegado da alfândega da Receita Federal em Fortaleza, Augusto Oliveira.

Ele pondera que o número de autuações deve reduzir neste ano, diante do aumento do limite para compras em free shops de portos e aeroportos no Brasil. O novo valor de US$ 1 mil está em vigor desde o dia 1º de janeiro.

"Com o limite maior, espera-se que as pessoas optem por comprar no free shop, até mesmo eletrônicos, produtos que antes o limite de US$ 500 em compras não permitia", afirma. Apesar da expectativa, ele lembra que, com a alta do dólar, o volume total de compras deve ser reduzido.

Os free shops ou duty free shops são lojas geralmente localizadas em salas de embarque e desembarque de aeroportos onde os produtos são vendidos sem a cobrança de encargos e tributos, como o Imposto de Importação, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

Preços melhores

A psicóloga Pamella Bezerra de Melo viajou para o sudeste asiático no fim do ano passado, visitando países como Tailândia, Vietnã, Laos e Camboja. Ela conta que o foco em suas viagens não são compras, mas quando encontra algum produto com preço mais abaixo, acaba levando.

"Se for algo que eu já queria ou que valha muito a pena pelo valor mais baixo, levo. E eu deixo para fazer compras na volta, com o que sobra do orçamento", revela.

Melo afirma que nunca teve problemas em ultrapassar a cota de isenção e que, com um limite maior, pode começar a reservar recursos para compras. "Eu sempre fico muito tranquila, porque como não sou muito de compras, o limite de US$ 500 é o suficiente. Além de sempre dividir com meu esposo. No início do ano passado, fomos a Miami e acabamos comprando mais, por conta dos outlets e eletrônicos, mas ainda ficamos dentro da cota. Com essa mudança, pode ser que eu faça uma reserva para procurar itens que eu já queria e que possam estar mais baratos, ou mesmo para os produtos exclusivos do free shop".

Outras mudanças

Além do limite de compras em free shops, os viajantes que retornarem ao Brasil por terra, rio ou lago também poderão trazer mais compras sem pagar tributos. O limite, antes de US$ 300, subiu para US$ 500. "Quem for para a Argentina, Uruguai, etc, terá um limite de importação maior", afirma Augusto Oliveira.

Ele alerta, no entanto, que, caso o consumidor ultrapasse esses limites, tanto via terrestre, como via aérea e marítima, ele pagará 50% de imposto de importação sobre o valor excedente. "Se ele não declarar e for flagrado com valores a mais que o permitido, pagará uma multa de outros 50% sobre o valor. A mercadoria ainda pode ser apreendida caso seja identificada intenção de revenda", explica.

O delegado da Alfândega da Receita Federal em Fortaleza afirma ainda que é comum as pessoas trazerem, por exemplo, 20 camisas iguais para revenda. "Caso ela não declare e seja flagrada, o auditor da Receita pode apreender os produtos", alerta.

Mercosul

No último dia 5 de dezembro, os países integrantes do Mercosul - Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai - aprovaram a elevação do limite de isenção de bagagem em viagens aéreas e marítimas, de US$ 500 para US$ 1.000. No entanto, ainda não há data para a validade da medida, porque depende de regulamentação de cada país integrante do bloco. No Brasil, a Receita Federal será responsável pela regulamentação da medida.

O presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), Jefferson Viana, esclarece que essa aprovação é diferente da que já está em vigor para os free shops. "Tem muita gente confundindo. Essa medida relacionada ao Mercosul expande o limite de produtos comprados em outros países e não somente aqueles adquiridos em free shops de aeroportos brasileiros", esclarece.

Ainda não há previsão para que a medida passe a valer, mas Viana estima que não deva demorar. "A única pendência agora é o Brasil publicar no Diário Oficial da União. Ou seja, só depende do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente Bolsonaro. Como é de interesse deles, acredito que o mais rápido possível já estará em vigor", afirma o presidente da comissão.

"É importante ficar atento à diferença dessas duas mudanças para não se ter surpresas", acrescenta.

Caso o limite de importação seja ultrapassado, ele explica que há dois impostos principais a serem incididos sobre os produtos: o de importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ambos federais. "A tributação vai variar muito de produto para produto. Mas os dois principais são esses", ressalta.

O delegado da alfândega da Receita Federal em Fortaleza, Augusto Oliveira, ainda esclarece que, no caso dos free shops, não há como exceder o limite e pagar tributação. "Você só pode comprar até o limite. Nas próprias lojas, quando você atinge o valor, não deixa passar mais nada", afirma.