M. Dias Branco tem lucro líquido de R$ 137 milhões no 1º trimestre

A fabricante de alimentos M. Dias Branco apresentou lucro líquido de R$ 137 milhões no primeiro trimestre deste ano. O resultado representa alta de 140,8% na comparação com igual período de 2019, quando a empresa reportou lucro líquido de R$ 56,9 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) atingiu R$ 228,5 milhões, avanço de 103,8% frente os R$ 112,1 milhões do primeiro trimestre do ano passado. A margem Ebitda ficou em 14%, ante 8,5% de um ano antes, incremento de 5,5 pontos porcentuais. Os resultados foram revelados na última semana.

Novos canais

A receita líquida subiu 24,3% na mesma base comparativa, alcançando R$ 1,637 bilhão ante R$ 1,317 bilhão do primeiro trimestre de 2019. Do montante total, R$ 25,1 milhões vieram da receita com vendas externas - alta de 103,2% na comparação anual. O volume de vendas cresceu 22,4% entre janeiro e março.

"De modo a atender ao aumento da demanda por nossos itens, readequamos o nosso planejamento de produção e estimulamos o desenvolvimento de novos canais de distribuição, como o varejo online", destacou a M. Dias, em comunicado divulgado para a imprensa e investidores.

Mais valor agregado

O resultado da M. Dias veio dentro do esperado pelo mercado, após a sinalização da empresa no último trimestre de 2019 de retomada de crescimento do lucro e da receita. A companhia vem demonstrando que está migrando sua operação e foco para itens de maior valor agregado, o que contribui para melhora das margens de rentabilidade.

A M. Dias, assim como outras empresas do setor, teve o desempenho trimestral impulsionado pelo aumento na demanda doméstica por seus produtos, uma vez que consumidores se ajustam a medidas de distanciamento social que resultaram no fechamento de restaurantes e exigiram mais refeições em casa.

Ao readequar o mix de produtos e desenvolver novos canais de atendimento de acordo com as novas necessidades, M Dias Branco atingiu um lucro líquido mais de 100% superior ao do 1º trimestre de 2019, em igual período de 2020