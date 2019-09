Locação de imóveis na RMF avança 19% no 1º semestre

Após tímida melhora no segundo semestre do ano passado, o mercado de locação de imóveis na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) apresentou uma recuperação significativa no primeiro semestre de 2019. No período, o número de locações superou o de devoluções em 19% em comparação com o primeiro semestre do ano anterior, segundo dados da Associação das Administradoras de Imóveis do Estado do Ceará (Aadic).

Para Germano Belchior, presidente da Aadic, o resultado supera expectativas do setor e reflete a melhora dos indicadores macroeconômicos. "Tivemos um semestre positivo, o que demonstra um vetor de melhoria contínua e sólida do setor", diz. O mercado de locação mostrou resultados positivos em todos os índices analisados no balanço: inadimplência, impontualidade e índice de devolução e locação.

No primeiro semestre, a inadimplência recuou 8,51%, e a impontualidade, referente a pagamentos fora do prazo, caiu 0,76% em comparação com o primeiro semestre de 2018. Já na análise referente à devolução e locação dos imóveis, foi registrado um crescimento de 6,14% em novos aluguéis e uma queda significativa em devoluções, com uma baixa de 9,34%. Para cada 100 imóveis que foram desocupados, 119 foram alugados para novos clientes de janeiro a junho de 2019.

Cenário econômico

"Isso se deu pela melhoria do cenário econômico e das expectativas, com a bolsa subindo, as reformas andando. Tudo isso tem trazido um ar novo para o mercado", avalia.

Os bairros com maior procura por aluguel são a Aldeota, Meireles, Papicu, Cocó e Água Fria, "onde há maior adensamento e melhor infraestrutura de serviços e transporte", diz Belchior. Para o ano, o presidente espera um crescimento em torno de 20% em relação a 2018, considerando o índice de devolução e locação.

