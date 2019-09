Juazeiro do Norte: Aena deve assumir em 15 de janeiro de 2020

Os espanhóis da Aena Desarollo Internacional, nova concessionária do Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, devem visitar o terminal do Cariri cearense em meados de outubro. A Aena deve assumir sozinha as operações do terminal a partir do dia 15 de janeiro de 2020. As informações foram confirmadas pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Juazeiro do Norte, Michel Araújo.

"Quando for em outubro é que eles (representantes da Aena) vêm definitivamente para o Brasil, onde terão sede em Recife. Com a instalação, eles virão fazer uma visita ao aeroporto no fim de outubro".

Araújo esteve nesta semana com Santiago Yus, diretor-geral da Aena Desarrollo Internacional Brasil, na capital pernambucana, para apresentar o Cariri e o potencial do Aeroporto para o desenvolvimento da região. "O contrato (de concessão) foi assinado na semana passada. Há ainda 30 dias de análise da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A partir de outubro, dia 8, eles passam a assumir de forma conjunta com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). E a partir de 15 de janeiro de 2020, eles assumem de uma forma definitiva", explica o secretário.

Contrato

A Aena assinou, na semana passada, o contrato de concessão do Bloco Nordeste, que inclui, além do Aeroporto de Juazeiro do Norte, os terminais de Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE) e Campina Grande (PB).

Os primeiros investimentos nos aeroportos - previstos para os 180 dias iniciais do contrato - serão melhorias imediatas como adequação de banheiros e fraldários, revita-lização e atualização das sinalizações de informação dentro e fora do Terminal de Passageiros (TPS); disponibilização de internet wi-fi gratuita de alta velocidade em todo o TPS; e revisão de sistemas de climatização, escadas rolantes, esteiras rolantes, elevadores e esteiras para restituição de bagagens.

Além disso, a empresa já procurou o Banco do Nordeste para conhecer as linhas de financiamento, mirando as obras de ampliação.

