Jogos no celular são a nova fronteira

Segundo a Pesquisa Games Latam, feita pela FD Comunicação em parceria com o Seeds Marketing Research os gamers brasileiros jogam em duas plataformas e as preferidas são mobile (com 70%) e PC (com 60%). Foram entrevistados 1.000 brasileiros, no fim de 2018. "O Garena Free Fire chegou naquele mesmo ano e está democratizando o eSport levando-o para o Nordeste. Outro fator que aponta essa expansão são as eArenas que estão por toda parte", afirmou Fernanda Domingues. Essa fronteira que deve ser vencida. Sair do eixo Rio-SP, especialmente apenas de São Paulo, a concentração de times e investimentos no setor do eSports. E isso começa a ocorrer por clubes tradicionais de futebol do Nordeste.

Futebol virtual

Esse avanço no eSports pelo Nordeste está marcado pelo crescimento do futebol virtual. Entre os times digitais temos o do Ceará que está voltado para o simulador de futebol Fifa. Nas duas ligas em que o Vovô disputa, a Superliga ISL e a ISL Gamer One Challenger 2020, a equipe vinha liderando até o fechamento desta matéria. Nacionalmente há times de futebol como Flamengo, Corinthians e Santos já apostando no eSport. O clube carioca é o atual campeão do Brasileiro de League of Legends e tem investido muitos recursos na modalidade. Para especialistas, a aproximação de clubes tradicionais do futebol deve trazer ainda mais benefícios para os dois lados. De um lado, um olhar do mundo real para o virtual e de outro, os clubes se aproximando de torcedores jovens que hoje focam mais nos games do que no mundo da bola.

Indústria em alerta

No meio da crise do coronavírus, o mercado brasileiro de eletrônicos está para sofrer um problema de abastecimento? Ainda não, mas se seguirmos assim já há uma possibilidade. Afinal, uma terceira sondagem realizada pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) sobre o impacto do coronavírus na produção do setor eletroeletrônico apontou que 70% das entrevistadas já apresentam problemas no recebimento de materiais, componentes e insumos provenientes da China.

Quem mais sofre

A situação de desabastecimento é observada principalmente entre os fabricantes de produtos de Tecnologia da Informação (celulares, computadores, entre outros). A pesquisa contou com a participação de 50 indústrias das diversas áreas do setor eletroeletrônico. Segundo o levantamento da Abinee, 6% das pesquisadas já operam com paralisação parcial em suas fábricas - no levantamento anterior, esse índice era de 4%. Outras 14% já programaram paralisações para os próximos dias, a maior parte delas, também de forma parcial. Apesar do impacto negativo na produção, a pesquisa indicou que 48% ainda não têm previsão de parar suas atividades.

Mudanças

No meio deste caos todo, novamente a discussão da dependência gigante ao mercado chinês se faz necessário. Investir em uma indústria forte por aqui seria uma solução. No momento temos muita fábrica de montagem de equipamentos, algo idêntico aos demais países do mundo. Esta crise abre as portas para uma mudança de paradigma mundial? Espero que sim.