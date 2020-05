JBS doará R$ 12,7 milhões ao Ceará para combate ao coronavírus

A JBS anunciou que irá doar R$ 12,7 milhões para o enfrentamento do novo coronavírus no Ceará. Segundo a Companhia, os recursos serão destinados para ações de saúde pública, social e apoio à ciência, viabilizando a construção de hospitais modulares, compra de equipamentos de proteção individual (EPIs), equipamentos de saúde, cestas básicas e produtos de higiene e limpeza.

A JBS, que emprega cerca de 500 pessoas no Ceará, diz que R$ 10 milhões em equipamentos serão destinados ao Estado, como um todo, e os R$ 2,7 milhões restantes irão para dois municípios cearenses a serem escolhidos.

Segundo Joanita Karoleski, coordenadora do projeto "Fazer o Bem Faz Bem" da JBS, responsável pela iniciativa, a expectativa é que as doações comecem já na próxima semana, a depender da disponibilidade logística e da demanda das localidades.

"O intuito é, a partir da próxima semana, a gente começar nessas três frentes: saúde pública, ações sociais e apoio à ciência. Algumas coisas não têm disponibilidade imediata, como é o caso dos respiradores, mas estamos fazendo um trabalho de prospecção para fazer a entrega desses equipamentos", aponta ela.

A JBS avalia que, apenas no Ceará, cerca de três milhões de pessoas sejam beneficiadas pela iniciativa. "É importante ressaltar que a JBS tem uma capilaridade muito grande no País, com uma estrutura de 130 mil funcionários que estão muito engajados", diz Karoleski. A empresa ressalta que não haverá entrega em dinheiro, mas apenas em equipamentos e serviços.

Sem prazo para terminar

O tempo de duração da iniciativa irá depender dos resultados alcançados em cada localidade. "O Brasil tem situações e necessidades muito específicas em suas diferentes regiões e faremos a destinação dos recursos de acordo com as demandas dos estados e municípios, sempre com foco em saúde", destaca.

A coordenadora da ação ressalta ainda que todas as doações serão usadas exclusivamente no enfrentamento do coronavírus. E a ideia é deixar um legado com avanços tanto do ponto de vista científico como na infraestrutura da área da saúde. "Usaremos a maior parte desses recursos para questões estruturantes, como a construção e reforma de hospitais e compra de equipamentos médicos".

A doação ao Ceará faz parte de uma ação que irá ceder, ao todo, R$ 400 milhões para 17 unidades da Federação, chegando a 162 municípios e impactando aproximadamente 60 milhões de pessoas em todo o País.

O plano da JBS inclui ainda a doação de R$ 20 milhões a 50 organizações sociais sem fins lucrativos, com trabalhos específicos de assistência à população carente e vulnerável, e a destinação de R$ 50 milhões a entidades de pesquisa e tecnologia no País com foco em estudos na área da saúde.