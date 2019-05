Investimento em rota turística deve tornar cidades mais competitivas

Contemplados pelo Programa Investe Turismo, do Governo Federal, os municípios cearenses de Fortaleza, Trairi, Jijoca de Jericoacoara, Camocim, Cruz, Barroquinha e Chaval devem ter a competitividade e o trade local (hospedagem, serviços e infraestrutura) fortalecidos na avaliação de representantes do setor.

Os municípios compõem a chamada "Rota das Emoções", que incluem ainda quatro cidades no Piauí (Cajueiro da Praia, Ilha Grande, Luís Correia e Parnaíba) e seis no Maranhão (Araioses, Barreirinhas, Paulinho Neves, Santo Amaro, Tutóia e São Luís).

Articulada pelo Ministério do Turismo em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e com o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), o projeto conta com um conjunto de ações fundamentais para aumentar a qualidade da oferta turística nos municípios selecionados.

Como parte da estratégia, o Sebrae planeja investir em capacitação de empreendedores de pequenos negócios do setor. A gestora do Sebrae Ceará, Juniar Ellyan, afirma que a intenção é que o trade turístico do Estado seja fortificado.

"A ideia é que a gente possa ter os ambientes mais propícios, não só do ponto de vista da hotelaria, mas de todo o trade, toda a cadeia produtiva, para que o turismo venha a se fortalecer e a gente possa, cada vez mais, aumentar o fluxo turístico no Estado", aponta.

Capacitação

Para ela, a participação do Sebrae é fundamental no programa para a melhoria do setor. "A gente tenta preparar esses empreendedores para que cada vez ele possa receber melhor o turista, que seja mais capacitado e preparado. A gente cria ambientes favoráveis para que esses empreendedores de pequeno porte possam estar realmente aptos a receber o turista, para que ele fique encantado com o que vai encontrar em nosso Estado".

O Ceará é um dos estados com mais municípios favorecidos pelo programa no Nordeste e a expectativa do setor é que o turismo local seja bastante beneficiado. De acordo com Darlan Leite, gerente geral da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE), a demanda turística para o litoral oeste do Estado já é grande, mas com esse programa a tendência é que ela aumente ainda mais.

Além disso, a expectativa é de que, com o programa, os turistas passem a notar também o litoral leste cearense e isso movimente ainda mais o turismo no Estado. "O que se espera é que esse fluxo, que tem sido bom, fique muito melhor", afirma Darlan.

Zoneamento

Outra demanda do trade diz respeito à definição do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) pelo Estado. A delimitação de zonas é um mecanismo que auxilia na gestão ambiental, segundo o gerente geral da ABIH-CE, que permitiria o Estado a ter sido ainda mais beneficiado pelo Programa Investe Turismo.

Segundo Darlan, possíveis investidores - nacionais e internacionais - precisam da segurança do zoneamento para que de fato empreguem recursos no Ceará.

Programa federal levará pacote de ações de investimentos, incentivos a novos negócios, acesso ao crédito, marketing, inovação e melhoria de serviços voltados para 26 regiões turísticas do Nordeste.