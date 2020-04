Iniciativa privada se empenha no combate à Covid-19

Frente aos desafios à saúde pública e à economia acarretados pela disseminação do novo coronavírus, empresas locais se juntaram à luta para minimizar os impactos gerados pela doença na sociedade. As iniciativas incluem, por exemplo, a doação de insumos como álcool em gel e peças para equipamentos de proteção individual (EPIs) a profissionais de saúde e cestas básicas para famílias de baixa renda.

A Esmaltec, por exemplo, empresa do Grupo Edson Queiroz e líder em vendas de fogões e bebedouros, utilizou a mesma tecnologia de componentes de seus produtos da linha branca para fabricar peças para 30 mil protetores faciais em colaboração com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (Senai/CE).

Os equipamentos serão doados aos profissionais de saúde da rede pública estadual. "A nossa iniciativa, após a suspensão das atividades por decreto, foi de tentar ajudar de alguma forma nossa sociedade a passar por este momento crítico. Somos uma indústria de eletrodomésticos que tem um propósito muito claro de estar comprometida com o agora e as futuras gerações. Usamos nossas melhores pessoas e recursos para que esta produção desse certo", aponta Abelardo Rocha, presidente do Grupo Edson Queiroz.

Outra iniciativa de importante impacto social foi a criação do movimento "Supera Fortaleza", resultado da parceria entre a Prefeitura de Fortaleza, Sistema Verdes Mares, Somos Um - Empreendedorismo Social, Bolero Comunicação, Rock Digital, Organizações Não Governamentais (ONGs), Banco Palmas e Programa Fortaleza Solidária.

A ação promove a entrega de doações para a população em situação de vulnerabilidade econômica, cujo sustento foi afetado devido à pandemia, e já doou mais de 6 mil cestas básicas, além de itens de higiene pessoal, por meio de 85 entidades distribuídas nas sete regionais da Cidade.

Também do Grupo Edson Queiroz, a Nacional Gás, por sua vez, ajudou a garantir a distribuição de 200 mil botijões de gás a famílias de baixa renda em parceria com o Governo Estadual. Os produtos foram repassados a preço de custo para o Estado.

Já a Diageo, dona das marcas Ypióca, Johnnie Walker e Smirnoff, entre outras, anunciou que a doação de 100 mil frascos de álcool 70%, o equivalente a 50 mil litros, para a rede pública de saúde do Ceará, para auxiliar no combate ao novo coronavírus, com produção da fábrica da marca em Fortaleza.

A Ambev também se dedicou à produção de álcool em gel, aproveitando parte do processo de fabricação de cerveja, e anunciou a doação de 25 mil unidades do insumo à Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Unidades hospitalares

Com relação às unidades de atendimento médico, Elias Leite, presidente da cooperativa Unimed Fortaleza, diz que o Hospital Regional Unimed (HRU) está preparado para receber o aumento do fluxo de pacientes com sintomas respiratórios e suspeita de Covid-19. "Dentro do hospital, nós temos três UTIs prontas e já trabalhando com casos suspeitos de Covid. Também estamos com andares exclusivos para esses pacientes e estamos terminando nesta semana o nosso hospital de campanha, que fica no nosso estacionamento (do HRU). Um hospital com 44 leitos e uma grande área de triagem de atendimento. E estamos aumentando a quantidade de respiradores".

No mesmo sentido, o Sistema Hapvida tem criado alternativas para manter suas estruturas equipadas no combate à Covid-19. "O Sistema Hapvida entendeu que teríamos que ir muito além de uma empresa de saúde para lutar nesta batalha. Nos tornamos uma companhia de logística, com voos para garantir insumos, medicação para os nossos clientes e equipamentos para proteção de nosso exército de profissionais que estão nas trincheiras de combate ao vírus", diz Jorge Pinheiro, presidente da empresa.

A companhia também vem realizando campanhas voltadas ao público em geral. "Criamos diversas campanhas para auxiliar quem está em casa, ajudar à população a se manter informada e entretida. Em tempos de quarentena, é fundamental promover ações que deixem as pessoas mais aliviadas, sem tantas angústias e ansiedade. É nosso dever cívico acompanhar a população nesta caminhada da quarentena e fazer com que as pessoas atravessem este momento da melhor forma", destaca Simone Varella, diretora de comunicação e marketing do Sistema Hapvida.

A programação, disponível nas redes sociais da empresa, contempla aulas de yoga, treino funcional e zumba, na parte da manhã, e lives com especialistas sobre temas diversos, na parte da tarde.

Prevenção

Buscando mitigar o avanço do vírus, o Senai/CE vem utilizando sua estrutura tecnológica para produzir itens como álcool em gel, máscaras, aventais hospitalares, além de promover treinamentos para garantir a manutenção de ventiladores mecânicos.

Em sua unidade em Maracanaú, o Senai/CE está fabricando mil litros de álcool em gel para serem doados à Sesa. Já as unidades do Senai em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte estão envolvidas na produção de máscaras de acetato, utilizadas por profissionais de saúde que estão em contato direto com pessoas infectadas com o coronavírus.

O Senai Parangaba, por sua vez, está produzindo aventais hospitalares e máscaras descartáveis de TNT (as mais comuns, encontradas em farmácias) para doação à Sesa. A previsão era que fossem produzidos mil aventais e oito mil máscaras até a última sexta-feira (10).

Quanto aos ventiladores mecânicos, o Senai/CE disponibilizou equipe de professores e especialistas para criar peças que possam substituir as que apresentarem defeito. O grupo está de sobreaviso para entrar em ação se qualquer ventilador precisar de manutenção.

Juntas, essas iniciativas têm ajudado o Estado a aliviar os impactos da crise econômica aos segmentos mais vulneráveis e a reduzir o ritmo do contágio da Covid-19 no Estado.