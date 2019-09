Industriais cearenses entregam plano de otimização a ministro

Proposta para criar uma série de medidas para destravar o setor produtivo no Ceará foi entregue, ontem, ao secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, pelo Centro Industrial do Ceará (CIC) e Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), durante o Fórum de Desenvolvimento Regional Nordeste, realizado pelo Lide Ceará. “Verificamos gargalos e elaboramos teses que buscam resolver ou minimizar esses problemas”, diz o presidente do CIC, André Siqueira. “Tudo isso vem melhorar o ambiente de negócios”.

Com esse propósito, Uebel destacou alguns pontos da MP da Liberdade Econômica como a criação de prazos para emissão de documentos por parte do poder público, flexibilidade de dias e horários de trabalho, segurança contratual, livre flutuação de preços, presunção de boa-fé e que as empresas não precisem de autorização do Estado para abrir, exceto em casos específicos. Para Edson Queiroz Neto, superintendente do Sistema Verdes Mares, a iniciativa do Governo Federal irá estimular investimentos.

“Estamos vendo a busca do Governo por mais eficiência, o que nos traz muito otimismo”, disse. “Essa desburocratização vai permitir que o mercado se aproxime do seu próprio ritmo. Todo o olhar desse Governo está sendo posto para facilitar que a nossa economia ganhe velocidade. E projetos que estavam engavetados vão ser executados e gerar empregos”. Já o diretor de administração e finanças do Sebrae Nacional, Eduardo Diogo, destacou que a MP beneficiará 15,5 milhões de microempreendedores individuais e pequenos e médios empresários.