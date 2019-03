Indústria reconhece trabalho e inovação de empresários cearenses

O reconhecimento e a importância de personalidades cearenses foram comemorados ontem (21) pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) na Festa da Indústria, no Buffet La Maison, em Fortaleza. O presidente da Fiec, Beto Studart, concedeu a comenda ao diretor do Grupo Edson Queiroz, Edson Queiroz Neto, à empresária e presidente do Sindicato das Indústrias de Frio e Pesca no Estado do Ceará (Sindfrio), Elisa Gradvohl, e ao secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Ceará, Élcio Batista.

"A Festa da Indústria marca o reconhecimento ao esforço daqueles que, por sua trajetória, contribuem para engrandecer o nosso Estado através da inteligência, capacidade de antever o futuro e poder de realização. São estas pessoas que fazem a história acontecer. A estas pessoas, a sociedade se rende por terem acreditado em seus sonhos e desbravarem mares revoltos, na busca por concretizar objetivos que nunca podem ser vistos como obstáculos intransponíveis", afirmou Studart.

O diretor do Grupo Edson Queiroz, Edson Queiroz Neto, afirmou ser uma alegria receber o reconhecimento pela contribuição da família Queiroz ao Estado por meio das empresas do Grupo e da Fundação Edson Queiroz. "Acredito que hoje estou sendo homenageado pelo reconhecimento da Fiec por todo esse trabalho de três gerações, que estamos contribuindo com a continuidade", destacou.

"O Grupo Edson Queiroz é um dos mais fortes e sólidos do Brasil graças à visão de seu criador, nome que dignifica a história empresarial do Ceará e do País. Grupo que agora está sob gestão de uma nova geração, extremamente capaz, inovadora e conectada com a modernidade", destacou o presidente da Fiec.

Já Élcio Batista comentou a importância do reconhecimento, destacando ser um compromisso com o futuro. "Significa uma maior responsabilidade que a gente passa a firmar também, a partir desse reconhecimento, de que vamos continuar trabalhando firmes e fortes para que o Estado possa se desenvolver".

A empresária Elisa Gradvohl disse que se sente agradecida pela homenagem da Fiec. "Não é do meu feitio ter este tipo de homenagem, mas como a diretoria da Federação achou que eu merecia, eu recebi com muito agradecimento a bondade deles. Eu sou uma empresária comum, igual aos outros, que labuta no dia a dia", afirmou.

Agraciados

Edson Queiroz Neto já atuou como diretor superintendente da Nacional Gás e Paragás e, em 2017, foi nomeado chanceler da Unifor. Elisa Gradvohl foi funcionária pública por 15 anos e auxiliou na construção do estaleiro que viria a ser a Indústria Naval do Ceará (Inace). Mestre em Sociologia, Élcio Batista participou da elaboração do plano de Governo do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.