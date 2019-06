Igor Queiroz Barroso recebe cônsul-geral da Argentina

Na capital cearense para identificar oportunidades e estreitar os laços comerciais entre Argentina e Fortaleza, o cônsul-geral da Argentina em Recife, Alejandro Funes Lastra, se reuniu com o diretor de Relações Institucionais do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso, na tarde de ontem, para tratar de um encontro de negócios entre empresas cearenses e argentinas que deve acontecer no próximo mês, na Capital.

Segundo o cônsul-geral, a ideia surgiu durante um seminário, ainda no ano passado, para tratar da criação da Câmara de Comércio Ceará - Argentina, com sede em Fortaleza.

“O primeiro conteúdo para o lançamento dessa Câmara é essa missão comercial englobando o setor de alimentos, orgânicos, bebidas, frutas e, hoje e ontem, tivemos bons encontros nas agências da comunidade de negócios aqui, que me receberam com muita vontade de colaborar para que seja um sucesso essa primeira missão comercial”, diz Lastra.

Conforme o cônsul-geral da Argentina, o encontro se destacará não apenas pelas oportunidades de negócios que surgirão, mas por promover uma aproximação entre os povos, especialmente do ponto de vista cultural. “Mesmo sendo próximos geograficamente, temos muitas diferenças culturais, de linguagem. E nesse evento estaremos trocando ideias, então creio ser uma situação muito importante”, destaca.

Expectativas

Ainda segundo Alejandro Funes Lastra, a expectativa a médio e longo prazo é que toda a região Nordeste do Brasil e a Argentina compartilhem um grande centro de atenção comercial.

“Eu sou muito otimista com essa missão, e espero que a contraparte brasileira seja participativa. Depois do encontro, haverá trocas não apenas do comércio, mas também de cooperação de distintos setores, como serviços e tecnologia. Tem muito turismo também, com um multiplicador econômico importante porque movimenta setores de alimentação, bebidas, hotéis, e muitos empregos”.