Hospedagem para o Carnaval chega a R$ 86,7 mil no CE

Faltam mais de 30 dias para o Carnaval, mas os foliões já precisam se programar para escolher o destino para a festa. Um levantamento realizado, nesta semana, pelo Sistema Verdes Mares mostrou que a hospedagem para as datas de 22 a 26 de fevereiro (período do Carnaval, incluindo a quarta-feira de Cinzas) em cidades e praias cearenses vai de R$ 320 a R$ 86,7 mil. Os menores preços foram encontrados em Jericoacoara e Flecheiras. Já o maior valor pesquisado foi em um resort na Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza.

A maior variação de preços ocorreu nas buscas para a Praia da Taíba. O local apresentou diferença de mais de 14.000% entre o menor valor (R$ 600) e o maior preço de hospedagem (R$ 86.778). De acordo com a pesquisa, o local mais caro encontrado pela reportagem fica no Carmel Taíba Exclusive Resort, cujo cômodo para até quatro pessoas é um bangalô. O lugar tem cerca de 260 metros quadrados (m²) de área privada, com vista para o mar, banheira de hidromassagem, varanda, isolamento acústico, piscina privativa, máquina de café, sauna, jacuzzi, serviço de streaming (como Netflix), entre outros confortos de hotel de luxo.

Já o local mais em conta na Taíba é o Hostel Taíba Albergue. A hospedagem para duas pessoas está a uma distância de 150 metros da praia, com wi-fi disponível. O lugar possui móveis simples e alguns quartos têm banheiros privativos. Há ainda terraço, bar e cozinha de uso comum. Outros pontos oferecidos incluem um lounge de uso comum e depósito para bagagem. O café da manhã não está incluído no preço total de R$ 320.

Seguindo pelo litoral, a Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz, é outra opção para quem gosta de Carnaval. Nesta praia, o maior preço de locação encontrado foi de R$ 33,9 mil, no Manhattan Beach Riviera, enquanto o menor valor foi de R$ 720 para os cinco dias de festa. O apartamento mais caro, para até sete pessoas, dispõe de piscina privativa e jardim, além de cozinha, três quartos, três banheiros e área de 101m². Já o mais em conta, para quatro pessoas, tem 55 m² de área, com varanda, vista para o mar, piscina, e wi-fi gratuito.

Jericoacoara, no litoral oeste, também registrou preços elevados para o período. De acordo com o levantamento, o lugar mais caro apresentou valor de R$ 20 mil pelos cinco dias de Carnaval. A casa, com dois quartos, para até 10 pessoas, tem 200m² e conta com churrasqueira, terraço e wi-fi. Ela está localizada a 300 metros da Praia de Jericoacoara e a 2 km da Praia do Mangue Seco e 500 metros da Vila de Jeri. A opção mais em conta em um dos lugares mais concorridos do litoral cearense é o Camping & Hostel Tô a Toa in Jericoacoara (R$ 320). O local disponibiliza bar, jardim, churrasqueira e terraço.

Alta demanda

Para a turismóloga Lorena Sena, o Carnaval é um dos feriados mais aguardados pelos brasileiros, e no Ceará não é diferente. “E em 2020 o Ceará tem sido um dos locais mais procurados, isso pela diversidade de opções de programações como também por oferecer eventos para todos os públicos, além de ser apontado como um dos destinos com melhor custo-benefício”, explica Lorena.

Segundo ela, o Ceará tem destinos diversificados, com opções de praias, serras e sertão. “Além das praias, que são os destinos mais procurados no Estado, alguns eventos também promovem municípios de serra e sertão cearense. Há 21 anos, as trilhas sonoras de jazz e blues embalam o Carnaval de Guaramiranga, tendo destaque como um festival de referência internacional”, diz.

Serras

Para além do litoral, os foliões também têm opções no interior do Ceará, incluindo as serras. Apesar de serem locais conhecidos pela tranquilidade, há opções de festas, como é o caso de Guaramiranga. Para quem procura descanso há ainda as cidades de Pacoti, Ubajara e Viçosa do Ceará.

Guaramiranga apresentou a hospedagem mais cara para o período de Carnaval, cujos preços podem chegar a R$ 10 mil para os cinco dias. Na casa para até 10 pessoas, há cinco quartos e 350 m² de área, com piscina, terraço, cozinha, lareira, aquecimento e todos os utensílios de cozinha. A opção mais barata na cidade, por R$676, também é uma casa, mas para sete pessoas.

Em Pacoti, há opções que variam de R$ 795 a R$ 5,6 mil. O lugar mais barato é uma casa com dois quartos para até quatro pessoas. Já a propriedade com valor mais alto também é uma casa, com quatro quartos e com área de 180m², varanda, vista para o lago e para as montanhas, além de utensílios de cozinha. Já Viçosa do Ceará e Tianguá têm hospedagens para o Carnaval que vão de R$ 934 a R$ 5,4 mil para os cinco dias de festa. Em uma das casas, para até 14 pessoas e com área de 280m², há vista para a montanha.