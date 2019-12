Hora de saber quem é responsável

Não só aos três poderes do Governo estadual do Ceará interessa a proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo Executivo à apreciação do Legislativo. O empresariado da indústria a vê como necessária à manutenção do equilíbrio das contas públicas e, mais ainda, como uma providência inadiável em virtude da progressão da despesa previdenciária, que cresce anualmente, gerando um déficit que já beira os R$ 2 bilhões. Nos corredores da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), tem-se como certa a aprovação da proposta do novo modelo previdenciário estadual - afinal, o governador Camilo Santana controla o voto de 39 dos 46 deputados estaduais, inclusive os do PDT dos irmãos Ferreira Gomes. "Essa reforma é necessária e inadiável. É hora de separarmos o responsável do irresponsável. É hora de conhecermos quem tem mesmo compromisso com a gestão pública no Ceará", disse à coluna, pedindo anonimato, o presidente de um dos maiores e mais importantes sindicatos filiados à Fiec. Governo popular é o que, em benefício do povo, assume o ônus efêmero das mudanças necessárias; Governo populista é o que, em benefício próprio, só quer recolher o bônus da imprudência e é gerador do caos. Muitas vezes, o caótico é aliado.

Inauguração

Inaugura-se hoje a nova loja da rede Frangolândia Supermercados, que se localiza na esquina da Joaquim Nabuco com a Santos Dumont, na Aldeota. A propósito: dono da rede de 43 lojas com a bandeira Maxxi Atacado, o grupo Maxxi (ex-Walmart Brasil) reinaugura hoje três de suas lojas cearenses: a de Juazeiro do Norte, a de Maracanaú e a do bairro Maraponga, em Fortaleza.

Coração

Coordenador de Transplantes do Hospital de Messejana, o médico João David de Souza Neto, doutor em cardiologia pela USP, foi eleito e tomará posse amanhã, no Rio de Janeiro, na Diretoria de Relações com as Sociedades Estaduais e Regionais da Associação Médica Brasileira (AMB), cujo novo presidente é o doutor Marcelo Queiroga.

Agro

Presidente da Federação da Agricultura do Ceará, Flávio Sabóya está em Brasília. Participa de reunião da CNA, que, entre outros assuntos, trata das Parcerias Público Privadas (PPPs) em programas de pesquisas para o desenvolvimento econômico e social da região Nordeste e de projetos de inovação para a agropecuária. Agronegócio é o setor que mais cresce no País.