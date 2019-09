Grupo Edson Queiroz é finalista em premiação do LinkedIn

O Grupo Edson Queiroz é finalista na premiação Talent Awards Brasil do LinkedIn. A honraria reconhece as melhores performances entre as empresas recém-chegadas à plataforma e que utilizam as ferramentas de soluções da rede social para recrutamento e contratação de novos talentos para a empresa.

O Grupo tem o apoio da agência de Relações Públicas Engaja Comunicação na execução e no desenvolvimento da estratégia de conteúdo na rede. O trabalho na plataforma está focado no recrutamento e retenção de talentos, assim como Na imagem da empresa como marca empregadora. Em menos de um ano, já são mais de 200 mil fãs na company page do Grupo no LinkedIn, com cerca de 30 mil visualizações por mês.



Prêmio

De acordo com o LinkedIn, mais de 1.200 empresas no País participaram da seleção da 2ª edição do prêmio. São quatro categorias: Top Social Recruiter, LinkedIn Rising Star, Best Talent Aquisition e Best Employer Brand. A escolha dos finalistas é feita a partir da análise de uma série de critérios avaliados pela equipe do LinkedIn, como proficiência no uso do LinkedIn Recruiter, utilização do Job Slots, média de visitas, crescimento dos seguidores da página e engajamento com a marca empregadora no LinkedIn.

Ambiente virtual

A plataforma funciona como um ambiente corporativo que conecta empresas e profissionais de diversas áreas. Em funcionamento desde 2003, a ferramenta cria uma rede de oportunidades no mercado de trabalho. Neste ano, o LinkedIn divulgou relatório que mostra tendências que trazem impactos na contratação para melhorar as formas de recrutamento e admissão nas firmas. A pesquisa aponta que a simplificação na pesquisa dos candidatos e indicações por meio de outros funcionários da própria empresa podem facilitar o processo de contratação. A rede acrescentou novas ferramentas para que os profissionais possam expor suas habilidades em seus perfis.