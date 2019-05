GP Verdes Mares premia ganhadores nesta quinta (9)

O Sistema Verdes Mares realiza, na noite desta quinta-feira (9), a 12ª edição do Grande Prêmio Verdes Mares de Propaganda, uma das mais importantes premiações da publicidade cearense. Participam da edição deste ano mais de 220 peças publicitárias, de 21 agências locais. A empresa que mais ganhar prêmios nas categorias de campanha receberá o Prêmio Master do GP Verdes Mares, sendo contemplada com uma viagem para Cannes com acompanhante.

Criado há 12 anos pelo Sistema Verdes Mares, o GP Verdes Mares se consolida, a cada ano, como referência nacional, deixando em evidência todos os envolvidos: agências, anunciantes e veículos de comunicação. A premiação busca estimular a publicidade do Estado e homenagear aqueles que colaboram com a criação de grandes campanhas publicitárias. Estão concorrendo peças veiculadas pela primeira vez nos veículos do Sistema Verdes Mares (TV Verdes Mares, TV Verdes Mares Cariri, TV Diário, Rádio Verdes Mares, FM 93, Diário do Nordeste e sites desses veículos, além do G1/GE) no período de 14 de janeiro de 2018 a 15 de janeiro de 2019. A comissão julgadora irá avaliar a originalidade, criatividade e adequação ao meio.

Campanha Solidária

Criada há dois anos, a categoria Campanha Solidária, que arrecada fundos para ajudar instituições filantrópicas, tem a participação de cinco agências, que criaram peças para ajudar o Abrigo São Lázaro, organização não governamental sem fins lucrativos que luta por uma vida melhor para cães e gatos abandonados em Fortaleza. Disputam o GP Verdes Mares nesta categoria: Acesso Comunicação, Bolero Serviços em Comunicação e Publicidade, Bravo Publicidade, Flex and Comunicação e G Marketing Comunicação e Consultoria em Marketing.

A 12ª edição do GP tem o slogan "O espetáculo de ideias inesquecíveis". Os ganhadores receberão o troféu Ahau (o poderoso amuleto).