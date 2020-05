Governo negocia novo financiamento com o Banco Mundial

A pandemia do novo coronavírus tem impactado o caixa do poder público em todos os níveis no País. Mas para contornar os desafios financeiros, o Governo do Estado do Ceará está negociando um novo financiamento com o Banco Mundial para dar suporte aos gastos relacionados à área da saúde, como a compra de equipamentos de proteção individual e materiais hospitalares (respiradores), bem como o custeio de operações nas unidades estaduais. A informação foi confirmada pelo governador Camilo Santana (PT) em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, ontem (6).

Segundo o chefe do Executivo estadual, o Governo havia iniciado uma negociação com o banco para prorrogar os prazos de um outro financiamento, mas a instituição recusou a oferta. O banco, então, teria proposto um novo financiamento para o Ceará.

O foco, segundo Camilo, será o de gerar recursos para custear as operações relacionadas à Secretaria de Saúde durante o combate à pandemia do novo coronavírus. As tratativas também teriam o objetivo de preparar o Estado para os impactos da Covid-19, no longo prazo.

"Eles (o Banco Mundial) sugeriram um novo financiamento para a área da saúde e estamos negociando. Esta é uma pandemia que os efeitos ainda vão se prolongar e isso não é previsível, então é fundamental se preparar", disse Camilo Santana.

Tesouro Nacional

As tratativas, no entanto, dependerão de decisões do Tesouro Nacional sobre a expansão da capacidade de os estados brasileiros buscarem financiamentos. Camilo ressaltou que tem buscado articulações neste sentido e reforçou os esforços do Governo para manter as contas em dias.

"Estamos dependendo de que o Tesouro Nacional abra mais espaço para financiamento dos estados, que era um compromisso com o Ceará, que tem sempre cumprido todas as determinações e metas fiscais, mas ainda estamos discutindo os valores de um possível novo financiamento", afirmou o governador.

Investimentos

Sobre os investimentos realizados no combate à pandemia, Camilo disse que os dados no IntegraSUS são atualizados diariamente. Além disso, ele afirmou ter orientado membros do Governo a atualizar gradualmente todos os gastos e compras de materiais.

A previsão é que os investimentos passem dos cerca de R$ 250 milhões mencionados pelo governador na semana passada. O dado preciso, contudo, ainda deverá ser calculado pelo Estado. "Temos os investimentos, que são também os gastos de custeio e manutenção dos hospitais e das equipes de saúde. A minha determinação é para que a Secretaria da Saúde coloque todos esses gastos no IntegraSUS para que a população possa acompanhar os gastos do Governo". "Tudo que a Sesa tem requisitado, nós temos atendido e temos feito um esforço enorme. Tudo que estiver em nosso alcance, nós faremos para minimizar os danos dessa pandemia e para salvar vidas", completou.