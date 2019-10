Governo inicia projeto que deve beneficiar Rota das Emoções

Lançado em maio, no Ceará, o programa Investe Nordeste teve a primeira ação efetiva para o benefício da Rota das Emoções, neste mês. O Ministério do Turismo iniciou trabalhos pelo Maranhão. A expectativa é de que 14 cidades ao redor de Jericoacoara (CE), Paranaíba (PI) e Lençóis Maranhenses (MA) sejam beneficiadas e tornem-se mais competitivas.

"A revitalização do Porto de Tutoia (MA) é uma das intervenções previstas na estratégia. O local é a principal porta de entrada para o delta do Rio Parnaíba e ponto estratégico da Rota, pois permite a ligação turística fluvial entre o Maranhão e o Piauí. Além da revitalização do Porto, o Plano inclui medidas de fortalecimento do ecoturismo, preservação do meio ambiente e segurança turística", informa o Ministério.

Mapeamento

Em setembro, o MTur contou que técnicos vieram às cidades que compõem a Rota das Emoções para "ouvir demandas, entender a realidade local e desenvolver um plano de ação para o desenvolvimento turístico". Neste trabalho, gestores estaduais, municipais e representantes do trade repassaram informações para alimentar com dados o projeto.

Ainda em maio, quando foi lançado oficialmente no Ceará, o projeto recebeu demandas do trade, em Fortaleza. Capacitação de profissionais da área e pequenos negócios, além da definição do zoneamento ecológico-econômico foram apontados como prioridades no trabalho de desenvolvimento da Rota das Emoções no Ceará.