Governo em nome de dados mais livres

Na última semana, o Governo do Estado reuniu diversas secretarias para falar e mostrar o que estão fazendo e os próximos passos do uso da Ciência de Dados, Inteligência Artificial e digitalização de processos. Foi o Data Gov Day. Antes de os convidados falarem de ideias e projetos já em funcionamento, inclusive no Ceará, o secretário da Casa Civil, Élcio Batista, falou que a meta do governador Camilo Santana para o segundo mandato é tornar, de forma definitiva, fácil para o cidadão e até mesmo para os próprios secretários achar e manusear dados governamentais. Como bem disse Batista, é fundamental, para que esse objetivo seja alcançado, o rompimento com a cultura patrimonialista. Quer dizer: não se pode achar que o Governo e secretarias sejam donos absolutos daqueles dados. É um grande desafio. Vamos torcer que a mudança aconteça.

IntegraSuS

Entre as ações que já estão funcionando e está o IntegraSUS. A partir dele é possível encontrar dados importantes da saúde pública estadual, como indicadores hospitalares, administrativos financeiros e jurídicos. Também há dados do Samu no Ceará. Para 2020, a Saúde deve mostrar ainda mais soluções importantes, entre elas, um plano de laudo a distância, uma carteira de serviço para que o cidadão saiba como utilizar metodologias modernas para entender e melhorar a eficiência como um todo, reduzindo o tempo de acesso ao sistema de saúde do governo cearense.

Super App

Ainda no Data Gov Day, tivemos a fala de Gabriel Renault, do Elo Group. Ele mostrou muitas experiências e ações positivas ou erros no uso dos dados. Porém, o que chamou a atenção foi a sugestão dada por ele, a qual concordo totalmente, que o Estado crie um super app. Este aplicativo serviria para concentrar todos os produtos governamentais em um só local. Desta forma, o cidadão poderia encontrar, facilmente, tudo o que precisa resolver dentro da esfera estatal, como pagamento de licenciamento do carro, por exemplo.

Linkedin Jobs

Em tempos de desemprego, ter acesso a sites e aplicativos que possam mostrar as vagas naquele setor em tempo real é uma mão na roda. E é isso, entre outras coisas, que o Linkedin Jobs pode fazer por você. Inclusive muitas pautas recentes que fiz se basearam em buscas feitas por lá. Se foi útil para minhas matérias, certamente será para que você ache um novo emprego ou mesmo veja se tem nível ou o que falta para obter uma nova oportunidade no mercado.

Mais segurança

A partir das próximas semanas, motoristas parceiros e usuários da Uber em Fortaleza passam a contar com mais uma camada de segurança exclusiva no aplicativo da Uber. A ferramenta, denominada U-Ajuda, poderá identificar eventos raros, como uma parada longa e não prevista na rota. Se um evento desse tipo for detectado, o próprio sistema pode iniciar automaticamente uma checagem, enviando uma mensagem para o motorista parceiro e para o usuário, direcionando-os às ferramentas de segurança do aplicativo, como ligar para a Polícia, compartilhar a viagem ou até mesmo abrir um contato com a central de atendimento da Uber para casos não urgentes.

Pílulas

O aplicativo android voltado para clientes baixa renda do banco Caixa chegou e a empresa espera, em 3 anos, ter 35 milhões de usuários nele. A meta é ousada. A base total de clientes da instituição financeira é de 100 milhões de pessoas, ou seja, querem atingir 35%. Conseguirão? Veremos!

O vice-presidente da 5g Americas para a América Latina e Caribe, Jose Otero, falou conosco sobre o atraso da implantação da tecnologia de quinta geração de internet móvel. "Se o atraso ocorre para que se tenha certeza de quais são os blocos de espectro a serem usados nas bandas médias sem prejudicar o setor de satélites, isso é justificável".

Porém, segundo otero, se este atraso se basear nos níveis de adoção da 5G imediatamente pelo público de massa, não há senso de urgência porque as economias de escala nos telefones ainda não têm um impacto positivo em seus preços. "Com isso em mente, inicialmente o atraso de qualquer movimento em direção à 5G poderia ter um impacto negativo no setor de negócios", garantiu.