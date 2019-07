Governo busca novas empresas para operar voos regionais no Ceará

O Governo do Estado está captando outras empresas para realizar voos regionais no Ceará. As negociações com a Map Linhas Aéreas, companhia que opera na Região Norte, e com a TwoFlex, com sede em São Paulo, seguem paradas. Segundo o secretário do Turismo (Setur), Arialdo Pinho, a Map ficou de apresentar uma proposta, mas até o momento não deu qualquer resposta definitiva.

"Não tem novidade. Não tocamos para frente. Eles ficaram de apresentar uma proposta e não o fizeram. Nós ficamos esperando e temos interesse. Eles iam adquirir mais dois aviões e não falaram mais nada. A gente está procurando outras companhias. Eu já tenho várias, mas o governador Camilo Santana precisa liberar os incentivos fiscais e financeiros. Isso só deve acontecer no começo do ano que vem", explica.

Procurada, a Map informou que não tem novidades sobre as negociações e o início das operações no Ceará. Já a TwoFlex está em tratativas com o Governo antes mesmo do lançamento do hub da Air France-KLM e Gol em maio do ano passado. A ideia inicialmente era a companhia operar voos regionais em parceria com a Gol, o que ainda não ocorreu.

O Governo planeja mais incentivos fiscais a companhias aéreas com o intuito de fomentar o desenvolvimento da aviação regional, desta vez direcionado as companhias com aeronaves menores.

Esses novos incentivos só devem entrar em vigor no próximo ano. Os voos devem ser realizados de Fortaleza às cidades de Sobral, São Benedito, Crateús, Iguatu, Aracati e Jericoacoara. O projeto é para aviões de pequeno porte, de 12 a 70 lugares.

Movimentação

Os três principais aeroportos do interior do Ceará - Juazeiro do Norte, Jericoacoara e Aracati - movimentaram no primeiro semestre deste ano 294 mil passageiros. O resultado é 2% inferior na comparação com igual período do ano passado, quando passaram pelos terminais mais de 300 mil pessoas. Os números são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). No primeiro semestre de 2018, não havia voos regulares em Aracati. No entanto, a Avianca ainda operava em Juazeiro do Norte, situação modificada em 2019, com a companhia em processo de recuperação judicial.

Nos seis primeiros meses de 2019, Jericoacoara movimentou 51,9 mil passageiros, alta de 41% na comparação com 2018. Juazeiro teve queda de 8,5% no número de passageiros. Já Aracati registrou mais de 1,3 mil passageiros.